16 декабря в работе мессенджера Telegram случился серьезный сбой. Это случилось около 15 часов (по киевскому времени). С проблемами столкнулись, в частности, и украинские пользователи.

О серьезных проблемах с мессенджером свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Что случилось

Больше всего жалоб пользователей (почти 70%) касаются подключения к серверу. Еще 27% пользователей сообщили, что не могут отправить сообщение или просмотреть полученное.

Около 3% пользователей Telegram имеют проблемы с логином.

Где не работает Telegram

Как видно на карте Downdetector, мессенджер работает со сбоями практически по всей Европе. Больше всего проблем возникает в:

Италии,

Испании,

Франции,

Германии,

британии,

Австрии,

Польше

и другие.

Где не работает Telegram / Скриншот

Страдают и пользователи из Украины. В частности, серьезные перебои могут чувствовать киевляне, львовяне, одесситы, а также жители Харькова и Донецка.

Что говорят в Telegram

Инженеры мессенджера говорят, что о проблемах знают. Сейчас они проводят работу, чтобы исправить ситуацию.

"Некоторые наши пользователи, преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их онлайн", – говорят в команде Telegram

Что повлекло сбой там не уточнили.