Серьезный сбой в Telegram: мессенджер не работает в Украине и мире
16 декабря в работе мессенджера Telegram случился серьезный сбой. Это случилось около 15 часов (по киевскому времени). С проблемами столкнулись, в частности, и украинские пользователи.
О серьезных проблемах с мессенджером свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
К теме Масштабный сбой в Google: не работают сервисы YouTube, Gmail и другие онлайн продукты компании
Что случилось
Больше всего жалоб пользователей (почти 70%) касаются подключения к серверу. Еще 27% пользователей сообщили, что не могут отправить сообщение или просмотреть полученное.
Около 3% пользователей Telegram имеют проблемы с логином.
Где не работает Telegram
Как видно на карте Downdetector, мессенджер работает со сбоями практически по всей Европе. Больше всего проблем возникает в:
- Италии,
- Испании,
- Франции,
- Германии,
- британии,
- Австрии,
- Польше
и другие.
Где не работает Telegram / Скриншот
Страдают и пользователи из Украины. В частности, серьезные перебои могут чувствовать киевляне, львовяне, одесситы, а также жители Харькова и Донецка.
Что говорят в Telegram
Инженеры мессенджера говорят, что о проблемах знают. Сейчас они проводят работу, чтобы исправить ситуацию.
"Некоторые наши пользователи, преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их онлайн", – говорят в команде Telegram
Что повлекло сбой там не уточнили.
Поделиться новостью
-
Серьезный сбой в Telegram: мессенджер не работает в Украине и мире16 декабря 2020 , 15:55
-
Израильский генерал в отставке заявил, что Земля сотрудничает с Галактической Федерацией10 декабря 2020 , 09:12
-
Масштабный сбой в Google: не работают сервисы YouTube, Gmail и другие онлайн продукты компании14 декабря 2020 , 14:10