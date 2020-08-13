В конце прошлого года Lucid Motors обещала, что электрический седан Lucid Air сможет преодолеть на одном заряде аккумулятора 640 км. Однако испытания превзошли все ожидания – автомобиль стабильно проезжает гораздо больше самой эффективной версии Tesla Model S.

Калифорнийский стартап Lucid Motors объявил, что запас хода у нового седана класса "люкс" будет 830 км, а не 640, как говорилось ранее. Это означает, что когда машина появится в продаже – а первые поставки начнутся не раньше начала 2021 года – Lucid Air станет самым дальнобойным электромобилем, пишет Verge.

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Сейчас это звание принадлежит Tesla Model S по версии Long Range, которая доказала это, проехав квалификационную дистанцию ​​в 647 км на одном заряде. В большинстве электромобилей на рынке запас хода ощутимо меньше – от 320 до 480 км. Глава Tesla Илон Маск обещал, что новая Tesla Roadster, запланированная на 2021 год, сможет проезжать до 1000 км без подзарядки.

Проверка рекордной автономности

Подтвердила анонсированный Lucid Motors запас хода независимая инженерная компания FEV North America, разработчик двигателей для автомобилей. Ее процесс оценки электромобилей "близко соответствует" стандартам EPA (Агентства по охране окружающей среды США), которое обычно проводит процедуру официальной проверки.

По словам генерального и технического директора Lucid Motors Питера Роулинсона, ранее работавший на Илона Маска над созданием Model S, седан Air превзойдет Tesla и в вопросе роскоши салона. А еще электромобиль обещает разгон с нуля до сотни за 2,5 секунды и все это за более чем 100 тысяч долларов.

Роулинсон считает, что инженеры Lucid Motors добились таких результатов благодаря "900-вольтовой архитектуре, проверенным на гонках аккумуляторам, уменьшенным моторам и силовой электронике, интегрированной системе трансмиссии, аэродинамике, шасси и системе отопления, программному обеспечению и общей эффективности системы".

Как купить Lucid Air

Предварительные заказы на Lucid Air компания открыла в начале года, за символические с учетом общей стоимости машины 1000 долларов. Начало поставок пришлось перенести с сентября на начало 2021 года из-за коронавируса.

В конце 2018 года компания получила финансирование со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии на строительство собственной фабрики в Аризоне.