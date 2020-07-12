Sega представила миниатюрный игровой аппарат Astro City Mini
Аркадные игровые автоматы все еще популярны, несмотря на бурное развитие игровых технологий. Но особенно такие устройства близки геймерам конца прошлого века, когда игровые автоматы получили широкое распространение. Компания Sega в очередной раз решила сыграть на ностальгии геймеров, которым подобные устройства очень близки.
Вполне может быть, что новинкой заинтересуются и представители нового поколения любителей игр. Sega представила миниатюрный аркадный игровой автомат Astro City Mini. Стоит напомнить, что ранее Sega уже выпускала классические устройства в новом формате.
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Почему именно Astro City
В начале 90-х это был культовый аркадный автомат, в который можно загрузить большое количество игр. Для этого устанавливались специальные платы. У Sega были и другие игровые автоматы, но этот выделялся среди всех. Astro City до сих пор можно видеть в некоторых популярных заведениях Японии.
Миниатюрный автомат Sega Astro City
Миниатюрная его инкарнация включает несколько десятков предустановленных игр, из которых стоит упомянуть такие:
- Alien Syndrome;
- Alien Storm;
- Golden Axe;
- Golden Axe: The Revenge of Death Adder;
- Columns II;
- Dark Edge;
- Puzzle & Action: Tant-R;
- Virtua Fighter;
- Fantasy Zone;
- Altered Beastю.
По словам разработчиков, сток в этом устройстве намного комфортнее, чем в ряде аналогов. Он снабжен микропереключателями, что повышает надежность, быстрый отклик и другие параметры.
У автомата есть встроенный миниатюрный экран, но для любителей больших размеров предусмотрен HDMI-порт на тыльной стороне. К сожалению, неизвестно, предусмотрели ли разработчики батарею или устройство будет работать исключительно от сети. Что касается других характеристик, то девайс оснащен двумя портами USB-A, одиночным Micro USB и выходом 3,5 мм на наушники.
Цена
Стоимость девайса немалая – 120 долларов (3 236 гривен). В конце года его выпустят в продажу в Японии. Вероятно, тоскующие японцы раскупят партию устройств, даже по такой цене. Сроки появления девайса в продаже в других странах не сообщаются.