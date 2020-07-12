Аркадные игровые автоматы все еще популярны, несмотря на бурное развитие игровых технологий. Но особенно такие устройства близки геймерам конца прошлого века, когда игровые автоматы получили широкое распространение. Компания Sega в очередной раз решила сыграть на ностальгии геймеров, которым подобные устройства очень близки.

Вполне может быть, что новинкой заинтересуются и представители нового поколения любителей игр. Sega представила миниатюрный аркадный игровой автомат Astro City Mini. Стоит напомнить, что ранее Sega уже выпускала классические устройства в новом формате.

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Почему именно Astro City

В начале 90-х это был культовый аркадный автомат, в который можно загрузить большое количество игр. Для этого устанавливались специальные платы. У Sega были и другие игровые автоматы, но этот выделялся среди всех. Astro City до сих пор можно видеть в некоторых популярных заведениях Японии.

Миниатюрный автомат Sega Astro City

Миниатюрная его инкарнация включает несколько десятков предустановленных игр, из которых стоит упомянуть такие:

Alien Syndrome;

Alien Storm;

Golden Axe;

Golden Axe: The Revenge of Death Adder;

Columns II;

Dark Edge;

Puzzle & Action: Tant-R;

Virtua Fighter;

Fantasy Zone;

Altered Beastю.

По словам разработчиков, сток в этом устройстве намного комфортнее, чем в ряде аналогов. Он снабжен микропереключателями, что повышает надежность, быстрый отклик и другие параметры.

У автомата есть встроенный миниатюрный экран, но для любителей больших размеров предусмотрен HDMI-порт на тыльной стороне. К сожалению, неизвестно, предусмотрели ли разработчики батарею или устройство будет работать исключительно от сети. Что касается других характеристик, то девайс оснащен двумя портами USB-A, одиночным Micro USB и выходом 3,5 мм на наушники.

Цена

Стоимость девайса немалая – 120 долларов (3 236 гривен). В конце года его выпустят в продажу в Японии. Вероятно, тоскующие японцы раскупят партию устройств, даже по такой цене. Сроки появления девайса в продаже в других странах не сообщаются.