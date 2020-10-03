Бренд Segway анонсировал свой первый электрический мопед под названием eMoped C80. Новинку сначала представили на краудфандинговой платформе. И там новинка произвела настоящий фурор.

Всего за 12 часов новинка собрала 150 тысяч долларов. А через несколько дней собранная сумма в десятки раз превышала заданную разработчиками, передает Gizmochina.

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Чем интересна новинка

Двигатель Segway eMoped C80 можно записать с помощью смартфона. Правда, сначала нужно скачать приложение Segway Ninebot. Пользователю нужно лишь прикоснуться устройством к NFC-метке и транспортное средство – готово к работе.

Электросамокат Segway eMoped C80: видео

Когда водитель встает из-за руля, то мопед автоматически блокируется. Емкость аккумулятора составляет 1152 Втг, чего должно хватить до 85 километров на одной зарядке.

Новинка поддерживает круиз-контроль с возможностью установки необходимой скорости, а также систему тревожного оповещения на выбранный номер в случае ДТП или кражи.

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На краудфандинге Segway планировали собрать 10 тысяч долларов инвестиций.

Цена

Стоимость базовой версии мопеда сейчас составляет 1 899 долларов (более 53 тысяч гривен). После официального старта продаж стоимость мопеда вырастет.