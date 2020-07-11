В ассортименте Segway десятки различных устройств, от гироскутеров и моноколес до небольших картов. Недавно компания представила новый электрический самокат, сделанный из авиационного алюминия. Новинка гарантирует высокий уровень безопасности, ведь она разработана специально для детей.

Ninebot E8 предназначается только для детей, а заявленная максимальная нагрузка составляет 50 килограмм, сообщает gizmochina.

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Устройство изготовлено из авиационного алюминия, благодаря чему весит всего 8 кг. Зона для ног находится на достаточной высоте от земли (10 сантиметров), что делает самокат устойчивым и простым в управлении. Руль немного наклонен вперед, а ручки покрыты мягкими материалами, обеспечивающими надежный хват.

Детский электросамокат Ninebot E8

В продажу поступят несколько версий, в том числе полностью электрическая с мотором мощностью 130 Вт. Ninebot E8 комплектуется аккумулятором с защитой от перезарядки, перегрева и короткого замыкания. От одного заряда самокат может проехать до 10 километров с максимальной скоростью 14 км/час. Есть также специальный режим пониженной мощности, в котором скорость составляет 3 км/час.

Ninebot E8 получил конструкцию, которая складывается, что упрощает его транспортировку. Шины изготовлены из высоко-эластичной резины которая не содержит воздуха, чтобы полностью исключить проколы. Протектор предназначен для улучшения сцепления с дорогой. На месте фар находятся светоотражатели. Еще электросамокат оснащен тремя тормозными системами – тормозом для восстановления энергии EBS, тормозом заднего крыла и ручником. Точной информации о цене пока нет.