Слушание Сената США по реформированию законодательства об Интернете и привлечению технологических компаний к ответственности за размещенный на их платформах контент быстро превратилось в политическую схватку, поскольку законодатели начали конфликтовать друг с другом.

В Сенате США прошли слушания, на которых на вопросы законодателей отвечали главы Twitter, Google и Facebook, пишет 24 канал.

Интересно Российские хакеры атаковали ряд больниц в США: расследование ФБР

Детали слушаний

Предмет диалога – 230-я статья Закона об этике в сфере коммуникаций, которая освобождает социальные сети от ответственности за материалы, размещенные их пользователями и которая, по мнению сенаторов, позволила этим компаниям занять доминирующее положение. Американские власти хотят изменить закон и заставить интернет-компании отвечать за опубликованный на них контент.

Сенаторы пытались понять, как соцсети определяют обманчивый контент, а также как они оценивают политическую рекламу на пригодность. Больше всех под удар попал основатель Twitter Джек Дорси. Эту соцсеть обвинили в излишней цензуре.