Компания Sennheiser представила TWS-гарнитуру CX 400BT, особенностью которой стали динамики от более дорогой модели True Momentum Wireless 2. При этом цена новинки оказалась ощутимо ниже, чем у предшественника. Как уверяет производитель, аксессуар отличается детальным звучанием на всем частотном диапазоне и высокой автономностью.

Особенности CX 400BT

Под "капотом" CX 400BT установлены 7-миллиметровые драйверы с заявленной естественной передачей средних частот и детализированным высоким диапазоном, а также умеренно глубоким басом, сообщает The Verge.

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При желании пользователь может настроить характер звучания компактной акустики с помощью фирменного мобильного приложения, в которое интегрирован многополосный эквалайзер.



Sennheiser CX 400BT

Согласно спецификации, автономность наушников составляет до 7 часов, а при подзарядке от комплектного кейса суммарное время непрерывного воспроизведения увеличится до 20 часов.

Sennheiser CX 400BT оснащены модулем Bluetooth 5.1 с поддержкой популярных кодеков SBC, AAC и aptX. В устройстве также предусмотрена функция шумоподавления при телефонных разговорах.

Цена

Стоимость новинки составляет 200 долларов (5 519 гривен) – на 100 долларов дешевле премиальных True Momentum Wireless 2. В продажу Sennheiser CX 400BT поступят 15 сентября.