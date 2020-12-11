Выпускница университета Хаддерсфилда (Великобритания) Тайра Козлоу придумала как можно измерять уровень сахара в крови, не донимая постоянными уколами. Изобретение, например, будет очень полезнодиабетикам.

Серьга для мониторинга уровня сахара в крови требует прокалывания одной мочки уха. Она включает безопасные высокочастотные радиоволны, проникающие сквозь мочку, и предоставляющие данные о характеристиках крови. В отличие от других мониторов глюкозы на рынке, конструкция не требует постоянных образцов крови и использует аккумуляторные батареи, уменьшая таким образом количество медицинских и пластиковых отходов, рассказывают на сайте университета.

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Что известно

Изобретательница создала концепт серьги-сенсора для неинвазивного измерения сахара в крови носителя.

Со своим проектом, названным "Sense Glucose Earring", 22-летняя Тайра стала одним из финалистов конкурса дизайнеров Global Grad Show 2020. Концепция проста: серьга оснащена датчиком, который с помощью высокочастотных радиоволн сканирует ткани мочки уха. В этом месте много кровеносных сосудов, поэтому изменение концентрации глюкозы будет быстро замечено. Это означает, что показатель будет измеряться в реальном времени и не доставлять неудобств пациенту.

Разработка Тайры Козлоу относится к категории неинвазивных методов анализа крови. Устройства, которые это делают, используют данные света, вибраций, давления, изменения электропроводности кожи и другие показатели.

Пока неясно, как поместить в серьгу-сенсор необходимые аккумуляторы. Однако сама Козлоу отмечает, что первостепенное значение имеет забота о людях, которых тяготит их состояние, вызванное заболеванием.

Смотрите презентацию концепта устройства: видео