Недавно Twitter пережил очень серьезную атаку хакеров. Они получили доступ к страницам известных людей и даже их сообщениям. Сейчас в компании говорят, что усиливают меры безопасности.

Также продолжается расследование, чтобы определить причины и слабые стороны, которые позволили хакерам получить доступ к страницам, говорится в блоге компании.

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Детальнее

Как говорят в Twitter, они прибегли к существенному ограничению доступа своих сотрудников ко внутренним инструментам и системам сервиса. Также пришлось отключить некоторые функции в настройках аккаунтов соцсети, которые ранее были доступны пользователям.

Ранее в соцсети рассказали, что злоумышленники получили доступ ко внутренним сервисам соцсети через сотрудников Twitter. Используя украденные учетные данные сотрудников, хакеры получили доступ ко внутренней сети компании и специальным инструментам сервиса, правда, до последних добрались не сразу.

Что случилось с Twitter

15 июля хакеры взломали аккаунты Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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После этого на их страницах появились тексты, в которых подписчикам предлагали перевести средства в криптовалюте, а эту сумму уже на следующий день должны были удвоить. Позже в Twitter заявили, что это сделали хакеры. Страницы знаменитостей заблокировали.