В городе Дунгуань (Китай) вспыхнул пожар на территории. принадлежащей компании Huawei. Вблизи эпицентра огня размещена исследовательская лаборатория китайского техногиганта.

В сети появилось немало роликов, на которых видны огромные облака серого дыма над зданием.

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Сначала была информация, что возгорание произошло в самой лаборатории, в которой работает около 25 тысяч человек. Они, в частности. занимаются тестированием оборудования для сетей 4G и 5G.

BREAKING - Huawei's research lab in Dongguan City, China is on fire.pic.twitter.com/q9T9irtYyS — Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2020

Однако, впоследствии местные власти эту информацию опровергли. Огонь действительно вспыхнул на территории, принадлежащей Huawei. Однако, это здание находится на стадии строительства и еще не введено в эксплуатацию. Поэтому человеческих жертв удалось избежать.

Пожар в здании Huawei: видео

Хотя, как пишут в соцсетях, огонь был очень сильный, ведь там было много звукоизоляционного легковоспламеняющегося хлопка. В результате пострадала лишь стальная конструкция.

Пожар вспыхнул утром 25 сентября (около 10 утра по киевскому времени). Сейчас огонь полностью удалось ликвидировать.

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