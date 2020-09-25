В Китае пожар возле лаборатории Huawei, что тестирует 4G и 5G: фото и видео
В городе Дунгуань (Китай) вспыхнул пожар на территории. принадлежащей компании Huawei. Вблизи эпицентра огня размещена исследовательская лаборатория китайского техногиганта.
В сети появилось немало роликов, на которых видны огромные облака серого дыма над зданием.
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Сначала была информация, что возгорание произошло в самой лаборатории, в которой работает около 25 тысяч человек. Они, в частности. занимаются тестированием оборудования для сетей 4G и 5G.
Однако, впоследствии местные власти эту информацию опровергли. Огонь действительно вспыхнул на территории, принадлежащей Huawei. Однако, это здание находится на стадии строительства и еще не введено в эксплуатацию. Поэтому человеческих жертв удалось избежать.
Пожар в здании Huawei: видео
Хотя, как пишут в соцсетях, огонь был очень сильный, ведь там было много звукоизоляционного легковоспламеняющегося хлопка. В результате пострадала лишь стальная конструкция.
Пожар вспыхнул утром 25 сентября (около 10 утра по киевскому времени). Сейчас огонь полностью удалось ликвидировать.
Серьезный пожар в Китае: видео