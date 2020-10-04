4 октября стартует Международная неделя космоса. В истории мировой космонавтики Украина сыграла не последнюю роль. Именно украинский инженер Сергей Королев первым запустил в космос спутник и способствовал полету первого человека в космос.

24 канал подготовил биографию украинского инженера, изменившего не только украинскую, но и мировую историю космоса.

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Детство и юность Сергея Королёва

Родился выдающийся украинский ученый 12 января 1907 года в городе Житомир. Отец Сергея – Павел Яковлевич Королёв – преподавал русскую словесность в гимназии. Брак родителей парня распался и потому он с трех лет жил у бабушки и дедушки в городе Нежин. В 1917 году Сергей Королёв переехал вместе со своей мамой Марией Николаевной и отчимом Григорием Баланиным в Одессу.

Сергей не ходил в школу, а всю школьную программу изучал дома. И уже в 1922 году поступил в строительную школу, которую закончил в 1924 году. Там он получил специальность каменщика и черепичника.



Сергей Королёв в детстве

Осенью 1924 Сергей Королёв поступил в Киевский политехнический институт на факультет механики. На факультете планировалось начать подготовку авиационных инженеров. Для тех, кто не доказал свое пролетарское происхождение, обучение было платным. А так, как Сергей в графе происхождения указал "украинец" ему приходилось тяжело работать, чтобы заработать себе на образование.

Просыпаюсь рано, часов в пять. Бегу в редакцию, забираю газеты, а потом мчусь на Соломенку, разношу. Так вот и зарабатываю восемь рублей,

– писал Сергей своей матери.

В конце лета 1926 года ректор В. Бобров признал, что его попытки открыть при механическом факультете авиационное отделение оказались напрасными. И посоветовал желающим получить эту специальность перевестись в Москву – в Высшее техническое училище или Военно-воздушную академию. С. Королёв выбрал аэромеханический факультет МВТУ им. Н. Баумана (впоследствии этот факультет выделился в самостоятельный авиаинститут). Специальность – самолетостроение.



Сергей Королёв сначала конструировал самолеты

Для дипломной работы Королёв утвердил двухместный самолет собственной конструкции. После защиты проект самолета Королёва "СК–4" перешел в производственную стадию. Испытание самолета прошло успешно, хотя при посадке было повреждено шасси.

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Годы учебы в МВТУ Сергей Королёв совмещал с работой на заводах авиационной промышленности и от техника он вырос до инженера–конструктора.

В октябре 1930 года, Королёв выступил с новым своим детищем – планером "СК–3 Красная звезда". Конструктор готовился к рекордному полету лично, но заболел тифом. Его заменил начальник летной части соревнований. Тиф вызвал осложнения, и консилиум врачей настоял на трепанации черепа.

Первые шаги в ракетостроении

В январе 1931 Королёва признали инвалидом. Его преследовала тяжелая головная боль. Однако Сергей Павлович взялся изучать работу "Реактивный самолет" Константина Циолковского, идеями которого проникся в студенческие годы.

Затем Сергей Королёв возглавил научно-технический совет московской группы изучения реактивного движения. Особенно большое внимание уделялось тогда ракетному оружию, которое была необходимо для укрепления обороноспособности страны.



Сергей Королёв в юности

В сентября 1933 года 26-летнего Королёва назначили заместителем директора Реактивного института. Однако уже в 1934 году Королёва уволили из-за "неоправданных ожиданий". Он остался работать в институте рядовым инженером, сосредоточив усилия на разработке крылатых ракет.

Сергей обладал удивительной интуицией, энциклопедическими знаниями и опытом. Впервые им была обоснована концепция ракетного истребителя-перехватчика, достигающего за несколько минут большой высоты, который атакует самолеты, угрожающие наземным объектам.

Заключение Сергея Королёва

Во время испытаний, которые Королёв планировал проводить лично, случилась авария, во время которой конструктор получил ранение головы и оказался на больничной койке. После больницы 27 июня 1938 года его арестовали как участника троцкистской контрреволюционной организации. Королёва приговорили к 10 годам и отправили на Колыму.

Сергей Павлович Королёв из-за бредовых обвинений попал в тюрьму НКВД, где его били и пытали, а потом попал в один из лагерей Колымы, откуда вообще не должен был вернуться, и вернулся он оттуда только по чистой случайности. Недавно из лагеря большевиков раздались голоса, что сейчас во чтобы-то ни стало нужно обязательно искать "отечественных Илонов Масков" – и я думаю, что нужно обязательно напомнить, как эти поиски закончились в прошлый раз, когда в 1938 году вдруг обратили внимание на "отечественного Илона Маска" Сергея Королёва, забрав его в тюрьму НКВД, где на первом же допросе следователь назвал его "фашистским ***",

– написал один из пользователей LiveJournal.



Сергея Королёва посадили в 1938 году

В сентябре 1940 года по ходатайству Туполева (хотя он и сам был арестован в 1938 году) Королёва вызвали с Колымы. Он сразу же приступил к разработке нового бомбардировщика. После первого полета в декабре 1941 года коллектив Туполева эвакуировали в Омск. Здесь самолет Ту-2 был запущен в производство. Это был лучший фронтовой бомбардировщик. Сергей Королёв продолжил работу в тюрьме Казани, занимаясь разработкой авиационной ракетной установки.

Конструкторская деятельность и освоение космоса

Сергей Королёв оказался не только талантливым конструктором, но и организатором, который сумел скоординировать работу всех подразделений.

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Освоение вершин военной техники началось с создания ракеты с дальностью 300 километров. В 1948 году создали ракету Р-2 с дальностью 600 километров, которая была способна достичь некоторых американских баз. В результате дальнейших разработок появилась РДД Р-5М с дальностью 1200 километров и ядерной боевой частью. Испытания стратегической ракеты проводились на Семипалатинском полигоне 2 февраля 1956 года.



Сергей Королёв занимался конструированием военного оружия

Основным направлением работы Королёва была разработка многоступенчатых межконтинентальных ракет. Созданная им баллистическая ракета (МБР) Р-7 имела дальность 8 тысяч километров, модернизированный вариант МБР Р-7А – 12 тысяч километров. Однако жидкостные МБР проигрывали американским твердотопливным, поэтому была создана экспериментальная ракета РТ-1 на твердом топливе. Отметим, что даже современные ракетные комплексы оснащаются твердотопливными ракетами, в основе которых лежит МБР РТ-2, созданная Королёвым.



Сергей Королёв и первый космонавт – Юрий Гагарин

Военные разработки были для Королёва условием для дальнейшего освоения космоса. 4 октября 1957 года впервые в истории землян был запущен искусственный спутник. Через месяц, 3 ноября на орбиту отправлен второй спутник, на борту которого была собака Лайка. 12 апреля 1961 года в космос полетел Юрий Гагарин.

В реализации этих проектов были задействованы специалисты Совета главных конструкторов, созданного Королёвым. При его жизни было успешно осуществлено еще семь полетов пилотируемых кораблей, запущены спутники, космические научные станции и системы.



Сергей Королёв и первая женщина–космонавт – Валентина Терешкова

Жизнь главного конструктора оборвалась рано, это случилось 14 января 1966 года. Причиной смерти стала хирургическая операция, во время которой остановилось сердце ученого. Когда он ушел, темпы развития космических программ постепенно замедлились.

Сейчас освоение космоса набирает новые невиданные темпы: освоение Луны, Марса, космический туризм. Однако все это стало бы невозможным, если бы когда-то обычный мальчик из украинского города не решил стать инженером и ракетостроителем.