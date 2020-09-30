На фоне пандемии коронавируса приложения для видеосвязи в 2020 году нашли большую популярность. Не стал исключением и сервис Google Meet, что позволяет организовать видеоконференцию прямо с мобильного устройства без возни с настройками ПК и веб-камеры. Недавно компания расширила возможности популярного приложения еще одной полезной функцией для удаленного общения.

Как работает новая функция

Впервые Google реализовала технологию преодоления фоновых шумов для Meet еще в июне прошлого года, но тогда речь шла исключительно о веб-версии сервиса. Полезная функция умеет фильтровать посторонние звуки во время разговора, делая голос говорящего максимально четким, сообщает Cnet.

К теме В Google Meet ограничивают бесплатное пользование

Наконец, компания объявила о доступности интеллектуальной фильтрации в мобильном приложении Google Meet для Android и iOS. Воспользоваться опцией могут владельцы гаджетов с подписками G Suite Enterprise и G Suite Enterprise for Education. Последним также доступна функция учета посещаемости занятий для онлайн-конференций с участием от 5 до 250 человек.

Как работает фильтрация шумов в Google Meet – видео:

Ранее стало известно о другом предстоящем изменении для пользователей бесплатной версии Google Meet. Для них после 30 сентября текущего года продолжительность звонков внутри сервиса будет ограничена 60 минутами.