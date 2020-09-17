В Сети появились изображения AirPods Studio
Пользователь твиттера под ником Fudge, который в прошлом году публиковал достоверную информацию о продуктах Apple, выложил фото и видео якобы беспроводных полноразмерных наушников AirPods Studio.
На фото Fudge изображены черные наушники с большими продолговатыми амбушюрами и серой прокладкой в верхней части.
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На видео можно увидеть похожие наушники и чехол, но в белом цвете.
Что известно о наушниках Apple
Редактор издания Bloomberg Марк Гурман ранее заявлял, что Apple работает над двумя версиями AirPods Studio, одна из них является премиальной моделью, другая же якобы ориентирована на фитнес и будет изготовлена из более легких материалов.
Гурман рассказывал про наушники в стиле ретро с амбушюрами, которые могут поворачиваться для превращения в компактный вид. Ожидается, что AirPods Studio будут иметь сменные амбушюры и подушечки, которые будут магнитно прикрепляться к раме, позволяя пользователям изменять настройки устройства на свое усмотрение.
Кроме того, AirPods Studio должны включать в себя активное шумоподавление, определение ориентации в пространстве и другие фишки. Информации о цене и дате выхода новых наушников Apple пока нет. Возможно, их покажут вместе с новыми iPhone.