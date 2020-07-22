Ассортимент современных Android-смартфонов насчитывает множество моделей, в том числе гаджеты начального уровня со скромными техническими характеристиками. По данным инсайдеров, Google готовится усилить требования к железу новых мобильных устройств – вскоре многие из них смогут получить только Go-версию операционки, а некоторые модели и вовсе останутся без фирменных сервисов поискового гиганта.

Слитая инсайдерами в сеть копия руководства по настройке смартфонов содержит обновленные требования к железу мобильных устройств, сообщает Gizmochina.

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Новые требования Android

Согласно документу, начиная с четвертого квартала 2020 года производителей гаджетов с объемом оперативной памяти не более 2 ГБ, которые дебютировали под управлением Android 10 или Android 11 обяжут к установке Go-версии операционной системы.

Новые требования Google для мобильных устройств

Стандартную сборку "зеленого робота", таким образом, получат только аппараты с тремя и более гигабайтами оперативной памяти. Указан в руководстве и минимальный объем ОЗУ, при котором допускается установка Google Mobile Services – не менее 512 МБ.

Источник отмечает, что выпущенные до указанного срока аппараты с 2 ГБ оперативной памяти и Android 10 на борту сохранят "полноразмерную" версию ОС, крторая не будет конвертирована в Android (Go Edition).

Представители Google утечку пока не прокомментировали.