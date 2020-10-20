Sony планирует обновить сайт PlayStation Store, который сейчас, по мнению компании, выглядит устаревшим. Корпорация пока не показывала новый дизайн своего цифрового магазина, но в интернет уже попали его первые скриншоты.

Пользователь форума ResetEra с ником Lant_War опубликовал скриншоты обновленного дизайна магазина PlayStation. Он не раскрывает, как ему удалось заполучить эти изображения. Настоящие скриншоты или нет предстоит разобраться, однако фирменный стиль Sony заметен невооруженным глазом.

Интересно Sony назвала дату запуска новой версии PS Store: перечень товаров, которые исчезнут из магазина

Изображения нового магазина PS Store

Кстати, обновление должно выйти уже в ближайшие дни – Sony планирует представить его в период с 21 по 26 октября. После апдейта из магазина пропадут некоторые товары для PlayStation 4, а также игры для PlayStation 3, PlayStation Vita и PSP.

Полный перечень товаров, которые исчезнут из PS Store:

Игры и дополнения PlayStation 3;

Игры и дополнения PSP (PlayStation Portable)

Игры и дополнения PlayStation Vita;

Программы;

Темы;

Аватары.

Подробнее о том, что именно Sony уберет с виртуальных полок цифрового магазина вы можете прочитать в нашем материале.