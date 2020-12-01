В Днепре состоялся онлайн-финал всеукраинского турнира ракетно-космических инноваций Star Track 5, где соревновались 37 участников со всей Украины: студенты, инженеры, ученые и изобретатели-энтузиасты. Победители Star Track получили денежные вознаграждения и возможность воплотить проекты на технической базе Инжиниринговой школы Noosphere, которую основал Макс Поляков, владелец Firefly Aerospaсе.

Участники представили 13 научно-технических проектов. Победителем Star Track 5 стал школьник из Днепра Макар Дробышев, который создал проект жидкостного ракетного двигателя малой тяги LT-3B "Стриж" – дешевле аналогов и с уникальной гибридной системой охлаждения сопла и камеры сгорания, сообщает 24 канал.

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Символично, что в разработке двигателей ракеты Firefly Alpha, что сейчас готовится к своему первому полету в космос, также приняли участие инженеры из Днепра.



Макар Дробышев – победитель конкурса Star Track 5

По словам Макса Полякова, такие мероприятия не только объединяют единомышленников, но и способствуют популяризации науки, что очень важно как для молодого поколения, так и для будущего страны.

Star Track – это ежегодное мероприятие, которое проходит при поддержке ее основателя, доктора экономических наук, международного предпринимателя и мецената Максима Валерьевича Полякова.

О проекте Noosphere Engineering School

Инжиниринговая школа Noosphere (или Noosphere Engineering School) – это совместный проект "Ассоциации Noosphere" и ведущих вузов Украины, цель которого – популяризировать инженерное образование и создать в Украине экосистему для развития высокотехнологичных студенческих стартапов.

Научно-технические лаборатории Инжиниринговой школы открыты в ведущих вузах Украины: в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и других. Среди наиболее успешных разработок, реализованных на базе Noosphere Engineering School – мобильное приложение "My Pol", система автоматизированного управления огнем артиллерии "ArtOS", проект "Студенческая ракета".