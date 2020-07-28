Первый проект по превращению обычной парковки у станции канатной дороги в солнечную ферму реализовали в Швейцарии. Компания SAK разработала для канатной дороги Jakobsbad-Kronberg AG специальную раздвижную конструкцию площадью 4 000 квадратных метров, которая в непогоду прячет солнечные панели, а в солнечную погоду раскрывает их.

Станция будет производить до 350 тысяч кВтч электроэнергии в год и продавать их на том же месте, заряжая электромобили на парковке или поставляя энергию местной общине, сообщает CleanTechnica.

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Я рад, что после двух с половиной лет планирования и примерно 13 месяцев строительства, мы все-таки смогли запустить солнечную крышу Kronberg. Наш проект – это еще один важный шаг к будущему чистой энергии. Как инновационная энергетическая компания мы продолжаем инвестировать в перспективный рынок, а благодаря канатной дороге Jakobsbad-Kronberg AG у нас появился сильный региональный партнер для реализации этого проекта,

– заявил генеральный директор SAK Стефан Гарбин.

Таким образом, при средней стоимости электроэнергии в Швейцарии около 0,2 доллара за кВт/ч модернизация парковки в солнечную ферму при прямых продажах энергии будет ежегодно приносить в 70 тысяч долларов дополнительного дохода. И для этого не надо было дополнительно арендовать землю.

Видео демонстрирует законченный проект парковки

В SAK не раскрывают общую продолжительность эксплуатации проекта, но отмечают, что сложная конструкция значительно увеличит срок службы – компания будет убирать панели в случае дождя или снегопада.

Доступ к солнечным панелям будет распространяться в рамках гибридной модели. Первая половина батарей может быть арендована частными клиентами, вторая – компаниями и крупными организациями под собственные нужды.