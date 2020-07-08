Сегодня на примере Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX и Sigma mobile X-Treme PQ37 доказываем, что защищенные смартфоны могут быть действительно мощными.

Этот крепкий орешек может похвастаться защитой от влаги и пыли и рекордной автономностью. Еще бы, ведь его можно использовать как павербанк для подзарядки других устройств. Батарея емкостью 9000 мАч дает смартфону возможность работать 540 часов в режиме ожидания, а это более 20 дней без подзарядки. Также смартфон выдержит 40 часов постоянных разговоров и 32 часа в режиме просмотра видео через Wi-Fi.

Устройство создано для экстремальных условий: ему не страшно погружение в воду до 1 метра, а еще его можно смело мыть с мылом, если это нужно. Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX защищен по стандарту IP68.

Международный знак защиты IP (Ingress Protection Rating)– маркировка степени защиты оболочки электрооборудования, где первая цифра показывает степень защиты, что обеспечивается оболочкой от твердых предметов (фактически речь идет о защите от пыли), а вторая– степень влагостойкости устройства.

Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX станет незаменимым помощником во время путешествий и долгих экспедиций. Устройство лучше других приспособлено к походам: не надо бояться упустить его в озеро, реку или попасть с ним под ливень– под дождем можно делать замечательную видеосъемку и споймать на камеру радугу. Ему не страшна грязь или случайное падение на камни, ведь среди своих товарищей этот смартфон– настоящий "танк".

Экран

X-Treme PQ39 MAX получил 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. Это позволяет беспрепятственно управлять смартфоном одной рукой. Экран защищен прочным и устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 4, а корпус со встроенной титановой пластиной, в свою очередь, устойчив к ударам.

Процессор и ОС

Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P35. Смартфон оснащен 3 ГБ оперативной и 32 ГБ* встроенной памятью для загрузки различных игр и приложений, хранения большого количества фото-, аудио- и видеофайлов. Дополнительное увеличение памяти возможно при использовании карточек формата microSD емкостью до 128 ГБ.

Работает PQ39 MAX на чистом Android 9.0 с поддержкой Google Mobile Services, а это свидетельствует о том, что система и смартфон были подготовлены производителем в соответствии с рекомендациями Google.

Камера

Относительно фотовозможностей, у смартфона есть основная камера с разрешением матрицы 13 МП и вспышкой на 4-х светодиодах, которая также выполняет функцию мощного фонарика. Это позволяет делать четкие фотографии с хорошим фокусом. Камера пригодится во время путешествия для того, чтобы зафиксировать, например, горную красоту– с такой задачей она справится легко. Не обошлось и без фронталки для красивых селфи. Камера имеет разрешение матрицы 5 МП, и, благодаря автофокусу и ручной настройке, она способна делать хорошие фото даже под водой.

Расширенные возможности

Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX оснащен NFC, что сегодня действительно имеет большое значение, ведь с помощью смартфона можно бесконтактно рассчитаться в магазине или при курьерской доставке. Кроме того, благодаря NFC можно оплачивать проезд в общественном транспорте и даже обмениваться фотографиями с другими устройствами.

Кстати, X-Treme PQ39 MAX имеет сканер отпечатков пальцев, поэтому не требует никаких паролей. Просто настройте биометрический датчик– и ваш телефон будет надежно защищен, а получить доступ к нему можно будет только одним прикосновением к сканеру.

И еще несколько слов о походах и путешествиях. PQ39 MAX оборудован всеми необходимыми датчиками, такими как гироскоп, датчик освещения, компас, акселерометр, и поддерживает навигацию GPS/ГЛОНАСС/Beidou, так что в путешествии вы точно не заблудитесь. Смартфон поддерживает LTE, Wi-Fi n-стандарта и Bluetooth 4.0

Обратите внимание! У каждого смартфона Sigma mobile серии X-Treme есть гарантия 18 месяцев. Кроме того, каждую партию смартфонов тестирует технический отдел, и только после этого она поступает в продажу.

Sigma mobile X-Treme PQ37

Если вам больше нравится, так сказать, городская версия защищенного смартфона, которая будет уместной даже на бизнес-встрече, то вам стоит взглянуть на Sigma mobile X-Treme PQ37. Об этом смартфоне можно говорить как о супергерое: "Днем он простой работник, а ночью надевает плащ и борется со злом".

Все это очень точно описывает PQ37, ведь в обычной ежедневной рутине это вполне удобный и эргономичный смартфон как для студента, так и для бизнесмена, однако устройство способно выдержать не менее серьезные испытания чем Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX.

Автономность и защита

Несмотря на "городской" вид, устройство способно выдержать немалые нагрузки. Конструкция корпуса гарантирует, что смартфон продолжит работать практически в любой среде, даже при температурах от -20°С до + 45°С.

Смартфон хорошо защищен от случайных падений– все благодаря специальной технологии изготовления корпуса и наличия внутри него демпфирующей титановой пластины, на которой закреплены компоненты устройства.

Относительно влаги и пыли, то стандарт защиты IP68 позволяет использовать смартфон в действительно экстремальных условиях. Устройство выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут если же он случайно упал в лужу или грязь– не проблема, этот боец ​​одолеет и такие препятствия.

Несколько слов об автономности. Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 3600 мАч и способен выдержать до 14 часов в режиме непрерывных разговоров. Относительно режима ожидания, стоит рассчитывать на несколько дней использования без подзарядки.

Дизайн

Смартфон Sigma mobile X-Treme PQ37 имеет классический и сдержанный дизайн благодаря высококачественным материалам корпуса. Sigma mobile удалось создать стильный смартфон, вид которого одновременно говорит и об устойчивости и об эффективности. Резиновая вставка, опоясывающая корпус смартфона, дополнительно защищает его от ударов. Кстати, защищенный X-Treme PQ37 не нуждается в чехле.

Экран

Sigma mobile X-treme PQ37 получил 5,5-дюймовый HD-экран с разрешением 1280х640 пикселей и IPS матрицей. Как и рассмотренной выше моделью, этим телефоном удобно пользоваться одной рукой. Чтобы уберечь смартфон от царапин и незначительных ударов, экран защищает стекло Gorilla Glass 3.

Камера

Модель Sigma mobile X-treme PQ37 в роли основной камеры имеет 13-мегапиксельный сенсор Sony IMX135, который способен делать снимки с высокой скоростью и чувствительностью, но с низким уровнем шума. Относительно селфи, то фронталка с разрешением матрицы 8 МП Samsung 4H8 способна делать яркие фото и подходит для видеозвонков и конференций. Кроме того, она оборудована вспышкой и 86-градусным углом обзора.

Процессор и ОС

Сердцем смартфона является 8-ми ядерный процессор MediaTek Helio P23. На борту– 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, которую можно расширить картами microSD до 128 гигабайт.

Операционная система устройства– чистый Android 8.1 Oreo с Google Mobile Services. Смартфон поддерживает LTE, Wi-Fi n-стандарта и Bluetooth 4.0. Нашлось место даже для NFC с поддержкой Google Pay. Смартфон уверенно выполняет все возложенные на него задачи.

Расширенные возможности

Устройство оборудовано всеми необходимыми датчиками: освещенности, приближения, вращения, гравитации, геомагнитным датчиком, акселерометром, магнитометром и гироскопом. Кроме того, устройство может определять точное географическое положение благодаря навигационному модулю с поддержкой GPS/ГЛОНАСС.

Итоги

От защищенного смартфона в первую очередь требуют работоспособность в сложных условиях использования и обеспечение связью там, где обычные смартфоны в этом не помогут. Как Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX, так и Sigma mobile X-Treme PQ37 прекрасно справляются с этими требованиями и, более того, являются чрезвычайно удобными в использовании и приятными на вид.