Бельгийский специалист по компьютерной безопасности Леннерта Воутерс нашел способ, как обойти систему безопасности автомобилей Tesla, используя для этого микрокомпьютер Raspberry Pi и оборудование на сумму около 200 долларов.

Уязвимость обнаружили в системе доступа без ключей. Она обнаруживает приближение владельца автомобиля со специальным брелоком и автоматически открывает двери. Такая же система встречается и в некоторых автомобилях многих других производителей. Об этом пишет computerweekly.

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Что известно

Суть взлома заключается в том, чтобы, когда владелец Tesla подходит к своему автомобилю на расстояние до пяти метров, установить на брелок свое программное обеспечение через интерфейс Bluetooth Low Energy (BLE). Весь процесс занимает всего 90 секунд, но позволяет получить доступ к Tesla.

BLE обычно используется для удаленного обновления программного обеспечения брелока, но плохо защищен, поэтому его можно сломать. После разблокировки дверей через бортовой диагностический разъем можно связать модифицированный брелок, завести электромобиль и уехать в неизвестном направлении.