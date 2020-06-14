В мае ситуация на украинском рынке IT несколько улучшилась. Количество вакансий выросло. Однако, в целом рынок держится на уровне 2017 года, поэтому о преодолении кризиса говорить пока не стоит.

Портал DOU проанализировал количество вакансий, размещенных в разделе, и учел отзывы и активность IT-компаний.

К теме Бизнес должен серьезно готовиться к новой волне коронакризиса, – эксперты

Незначительное улучшение

Если сравнивать с апрелем, то ситуация выглядит однозначно позитивно. В целом в мае в разделе о работе опубликовано 3500 вакансий, что 17% больше, чем в апреле. При этом этот показатель все еще на 21% меньше, чем было в марте 2020. Если сравнивать с маем 2019 года, то вакансий на треть меньше, чем в прошлом году.

Как изменилась ситуация на рынке IT в мае 2020 по сравнению с апрелем / Инфографика DOU

Как говорят эксперты, положительная динамика мая до апреля состоялась и в предыдущие годы. Поэтому пока рано говорить о выходе из кризиса.

Самые востребованные специалисты

По сравнению с маем 2019 года, в этом году больше вакансий было опубликовано лишь в четырех категориях:

SEO,

Unity,

Product Manager,

React Native.

Может заинтересовать Зарплаты в украинской IT-сфере: доход в разных профессиях

Все остальные категории демонстрируют негативную динамику. Меньше всего вакансий (по сравнению с маем 2019) было для:

HR,

.NET,

Front-end,

ERP/CRM,

1C.

По сравнению с апрелем, в мае увеличилось количество вакансий практически на все должности. Отрицательная динамика только в

Security,

Scala,

C ++,

Golang,

SysАdmin

Product Manager.

Интересно, что сейчас работодатели чаще предлагают возможность удаленной работы. В мае опубликовали рекордное количество удаленных вакансий – 560.

Как изменилась ситуация на рынке IT в мае 2020 по сравнению с 2019 / Инфографика DOU