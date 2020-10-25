Сюрприз от Spotify: прощальный плейлист после пробного периода
Стриминговый сервис Spotify начал работу в Украине не так давно. Он предлагает бесплатный, однако с ограничениями и рекламой, доступ к музыке. Пользователи обнаружили в приложении новую интересную функцию.
Сервис Spotify заработал официально в Украине с середины июля. А недавно в нем обнаружили интересную функцию, сообщает сайт VC.
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Что обнаружили пользователи
Если пользователь отменяет пробную подписку на стриминговый сервис Spotify, система предложит прослушать "прощальный плейлист". Названия композиций из списка воспроизведения складываются в милую фразу.
Читая названия треков по порядку, получается: "If you leave us now you'll take away the biggest part of us".
Интересную функцию Spotify обнаружили пользователи / фото VC
Дословно это переводится с английского как: "Если вы оставите нас сейчас, вы заберете большую часть нас". Представители компании подтвердили наличие функции.
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Сейчас у пользователей, у которых заканчивается пробный период, начинает взиматься абонентская плата согласно выбранному тарифу.
- Базовый тариф на Spotify Premium обойдется в 4,99 доллара (134,87 гривны);
- Семейный тариф на два человека стоит 6,49 доллара (175,41 гривны);
- Семейный тариф на шесть человек – 7,99 доллара (215,96 гривны).