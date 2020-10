Стриминговый сервис Spotify начал работу в Украине не так давно. Он предлагает бесплатный, однако с ограничениями и рекламой, доступ к музыке. Пользователи обнаружили в приложении новую интересную функцию.

Сервис Spotify заработал официально в Украине с середины июля. А недавно в нем обнаружили интересную функцию, сообщает сайт VC.

Что обнаружили пользователи

Если пользователь отменяет пробную подписку на стриминговый сервис Spotify, система предложит прослушать "прощальный плейлист". Названия композиций из списка воспроизведения складываются в милую фразу.

Читая названия треков по порядку, получается: "If you leave us now you'll take away the biggest part of us".



Интересную функцию Spotify обнаружили пользователи / фото VC

Дословно это переводится с английского как: "Если вы оставите нас сейчас, вы заберете большую часть нас". Представители компании подтвердили наличие функции.

Сейчас у пользователей, у которых заканчивается пробный период, начинает взиматься абонентская плата согласно выбранному тарифу.