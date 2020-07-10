Популярный интернет-магазин "Цитрус" попал в громкий скандал. Соучредитель компании Дмитрий Зинченко заявил, что его партнер, еще один соучредитель Григорий Топал пытается захватить бизнес.

В частности, он сказал, что служба охраны предприятия буквально не пускает его внутрь офиса, об этом сообщает издание ain.ua.

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"Это факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго владельца, Григория Топала. Мы будем разбираться в правовом поле, на основании чего происходит рейдерский захват", – подчеркнул Зинченко.

Бизнесмен также рассказал, что у него отобрали корпоративные телефоны, заблокировали счета и попытались получить доступ к персональной почте.

Причины конфликта

Как рассказали сотрудники компании, проблемы в "Цитрусе" между учредителями продолжаются уже несколько месяцев. Были даже использованы прослушка и слежка. Из-за этого скандала из компании уволилось несколько сотрудников.

Причиной конфликта могло стать назначение на должность CEO Цитрус нового руководителя – Вадима Лисюка, ранее работавшего в компании. Два соучредителя не могли прийти к общему согласию относительно функций нового руководителя.

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Что говорят в "Цитрусе"

В компании факт конфликта не опровергают, но уверяют, что магазин работает в штатном режиме.

Кстати, несмотря на заявления Зинченко о рейдерском захвате бизнеса, компания, управляющая сетью "Цитрус" до сих пор обоим учредителям 50% на 50%.