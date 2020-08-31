Шотландская Википедия оказалась в центре скандала. Оказалось, ее активным редактором был американский подросток. Он плохо знает шотландский язык, поэтому наделал в материалах немало ошибок.

Об этом рассказал пользователь Reddit под ником Ultach. Он заявляет, что американский подросток написал половину всего контента в шотландской версии Википедии.

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Что известно про шотландский язык? Шотландский язык (Scots) является коренным языком Шотландии, находится под угрозой исчезновения по версии ЮНЕСКО. Он близок к английскому, однако является самостоятельным языком. Он распространен в равнинной Шотландии, из-за чего ее называют «равнинным шотландским» (Lallans Scots). Родным этот язык считают 100 тысяч человек.

Проблемы

Американский подросток брал материалы из английской Википедии и просто заменял отдельные слова на шотландские, не слишком следя за ошибками. Случалось даже такое, что парень также выдумывал собственные слова, которых вообще не существует в шотландском языке.

Как утверждает пользователь Ultach, этот редактор использовал для поиска слов онлайн-словарь. В среднем подросток редактировал или создавал около девяти статей в день.