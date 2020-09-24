Крупнейшая во Франции группа потребителей UFC-Que Choisir подала иск против Nintendo. Причина в том, что контроллеры Nintendo Joy-Con для консоли Switch очень быстро ломаются. Часто они выходят из строя в течение года и это не устраивает пользователей.

Пользователи и раньше жаловались, что Joy-Con слишком легко повредить. В ноябре прошлого года UFC-Que Choisir предупредила Nintendo of France о том, что компания не должна взимать с потребителей 45 евро за ремонт Joy-Con, сообщает Le Monde. Представители группы заявили, что Nintendo должна ремонтировать их бесплатно. В то же время UFC-Que Choisir также назвала Switch самым проблемным продуктом 2019 года.

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Почему Joy-Con быстро ломаются

Представитель французской группы потребителей UFC-Que Choisir отметил, что только за 2 дня они собрали более 5 000 свидетелей. Поэтому они обратились к экспертам для детального изучения вопроса. Эксперты пришли к выводу, что печатная плата слишком быстро изнашивается. Кроме того, корпус устройства легко накапливает грязь и пыль, что и приводит к поломке.



Контроллеры Jou-Con для приставки Nintendo Switch / Фото Nintendo

Детали иска

UFC-Que Choisir считает, что Nintendo сознательно не использовала полученную информацию, чтобы улучшить Joy-Con. UFC-Que Choisir заявила, что Nintendo намеренно продает продукты, которые склонны к поломке в течение года. Согласно статистике UFC-Que Choisir, 65% сбоев Joy-Con произошли в течение одного года после покупки. И вероятность появления проблем не имеет ничего общего с возрастом потребителей и временем игры. 25% пострадавших потребителей играют очень редко, но их контроллеры вышли из строя в течение шести месяцев.

Реакция Nintendo

Nintendo пока никак не отреагировала на групповой иск UFC-Que Choisir. Стоит отметить, что проблемы с контроллерами Joy-Con действительно одна из самых нелицеприятных тем среди пользователей приставки от Nintendo. Несмотря на цену самой приставки, игр и дополнительных аксессуаров, компания Nintendo могла бы позаботиться о более качественных контроллерах для своих пользователей.