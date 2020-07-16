Скандальная авария: Tesla на автопилоте врезалась в полицейское авто
Беспилотное авто Tesla Model S влетело в машину полицейских, которая стояла на обочине. В этот момент 23-летний водитель мог быть под воздействием алкоголя или наркотических веществ.
Как передает digitaltrends.com, инцидент произошел в Аризоне (США). В полиции подтвердили, что электрокар Tesla двигался в режиме автопилота перед столкновением.
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В результате аварии пострадал сам водитель Tesla. Он получил несколько травм. поэтому его госпитализировали. Медики говорят, что жизни парня ничего не угрожает.
Реакция в соцсетях
После скандальной аварии в соцсетях раскритиковали автопилот Tesla и даже появился хэштег #slaughterpilot (пилот-убийца).
Добавим, что в Tesla неоднократно заявляли, что автопилот не является полноценной заменой водителя, поэтому владельцам запрещают полностью отказываться от вождения и отвлекаться от дороги.
Хоть новые беспилотные авто имеют много систем безопасности, базирующихся на искусственном интеллекте, но они все еще не могут гарантировать 100-процентной безопасности на дорогах.
Такие случаи уже не раз приводили к авариям на дорогах.