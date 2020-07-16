Беспилотное авто Tesla Model S влетело в машину полицейских, которая стояла на обочине. В этот момент 23-летний водитель мог быть под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Как передает digitaltrends.com, инцидент произошел в Аризоне (США). В полиции подтвердили, что электрокар Tesla двигался в режиме автопилота перед столкновением.

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В результате аварии пострадал сам водитель Tesla. Он получил несколько травм. поэтому его госпитализировали. Медики говорят, что жизни парня ничего не угрожает.

Reminder: Please #SlowDown & #MoveOver when you see flashing lights & vehicles stopped on the side of the road! Today, a Tesla rear-ended a patrol vehicle at the scene of an earlier crash on I-10 EB near Benson. Luckily, our sergeant wasn’t in the vehicle & wasn't hurt. (1/2) pic.twitter.com/WZhUQ10StL — Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) July 14, 2020

Реакция в соцсетях

После скандальной аварии в соцсетях раскритиковали автопилот Tesla и даже появился хэштег #slaughterpilot (пилот-убийца).

Добавим, что в Tesla неоднократно заявляли, что автопилот не является полноценной заменой водителя, поэтому владельцам запрещают полностью отказываться от вождения и отвлекаться от дороги.

Хоть новые беспилотные авто имеют много систем безопасности, базирующихся на искусственном интеллекте, но они все еще не могут гарантировать 100-процентной безопасности на дорогах.

Такие случаи уже не раз приводили к авариям на дорогах.