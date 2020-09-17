Ричард Столмен (также известный как RMS) – не последний человек в интернете, а один из самых влиятельных представителей тех-индустрии. Столмен – основатель движения свободного программного обеспечения и автор разработки операционной системы GNU, которая сегодня используется на десятках миллионов компьютеров.

Мы собрали самые интересные факты о философе цифровой эпохи и борце за права и свободы пользователей ПО, а также несколько громких скандалов. Уже 8 октября он будет докладывать на IT Arena.

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Обучение и работа в МИТ

Ричард Столмен изучал физику в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра. После окончания учебы он планировал получить PhD в Массачусетском технологическом институте (MIT), самом влиятельном технологическом вузе в США и во всем мире. Однако в стенах этого заведения с учебой у RMS не сложилось, и после короткого промежутка времени он оставил планы по получению ученой степени кандидата физических наук, продолжив работать в AI Lab. Стоит, однако, отметить, что впоследствии Ричард был четырежды удостоен звания докторской степени.

За время своей работы в MIT Ричард успел поработать над текстовым редактором TECO, а также операционной системой для Лисп-компьютеров (Lisp Machine). Среди его разработок – первый текстовый редактор Emacs (1976), а также общий алгоритм для нахождения решений вычислительных задач (поиск с возвратом, также известный как "поддержка достоверности") (1975).

Ричард Столмен уже год не возглавляет фонд свободного программного обеспечения и ушел из MIT в сентябре 2019 – из-за скандала, развернувшегося вокруг MIT Media Lab из-за получения финансовой поддержки от Джефри Эпштайн уже после его осуждения по обвинению в педофилии, а также связи одного из преподавателей MIT с несовершеннолетней жертвой Эпштайн. В письменном обсуждении скандальной истории Ричард Столмен поставил под сомнение использование термина "изнасилование" в этом контексте, за что был строго осужден коллегами и студентами. Вследствие сложившейся дискуссии и определенной интерпретации его слов, у Столмена не было иного выбора, как сложить полномочия .

Первый из хакеров

Столмен – один из первых хакеров, который с 70-х годов начал поддерживать свободу распространения программного обеспечения, поскольку по его мнению введение авторского права ограничивало свободу людей. Когда в 1977 году лаборатория компьютерных наук Массачусетского университета внедрила систему контроля доступа на основе паролей, Столмен нашел способ как их расшифровывать – разослал каждому пользователю сообщение с паролем, а также предложение сменить его на пустую строку, чтобы организовать открытый доступ к компьютерным системам лаборатории. Примерно 20% всех пользователей сделали это.

Уже в 1983 году Столмен начинает инициативу GNU с целью предоставить пользователям право свободно использовать программное обеспечение, модифицировать его и распространять. Впоследствии выходит манифест GNU, где он излагает философское обоснование своей идеи и призывает к действию всех программистов в мире. Его цель, которая была успешно реализована, создание GNU-Unix-подобной операционной системы, которая полностью состоит из свободного программного обеспечения.

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Новое авторское право "копилефт"

Ричард Столмен является автором концепции "копилефт", которая связана с его работой над интерпретатором "Lisp". Столмен согласился предоставить компании производителю компьютеров "Symbolics" свою работу на условиях общественного достояния. "Symbolics" расширила и усовершенствовала этот интерпретатор, но когда Столмен попросил доступ к изменениям, сделанным до написанного им кода, ему отказали. Тогда Столмен принял решение сделать все, чтобы такого не случилось в будущем.

Как следствие, в 1984 году Столмен создал свою собственную, и первую, копилефт-лицензию "GNU General Public License" (GPL). По определению официального сайта проекта GNU, центральная идея копилефта заключается в том, что мы даем всем разрешение выполнять, копировать и изменять программу и распространять измененные версии – но не добавлять свои собственные ограничения. Таким образом, жизненно важные свободы, которые определяют “свободную программу”, гарантированы для каждого, у кого есть копия; они становятся неотчуждаемыми правами.

Махатма Ганди цифрового мира

Столмен сравнивает движение за свободное программное обеспечение с движением за свободу, которое начал Махатма Ганди в Индии. В одном из своих многочисленных интервью он говорит: "Существовала система, которая подчинила себе людей, и частью системы была возможность покупать британское сукно. Итак, Ганди заставил людей отказаться от британского сукна и производить собственное (Хади). Он сказал: "Ваше сукно нам не настолько нужно, чтобы отказываться от нашей независимости". В основе GNU похожая идея. Были компании, которые предлагали нам запатентованное программное обеспечение, которое мы могли получить только на условиях, которые ограничивали бы нашу свободу. Я сказал, что мы сможем обойтись без программного обеспечения, которое кому-то принадлежит. Нам оно не настолько нужно, чтобы отказываться от свободы. Мы создадим собственное программное обеспечение и будем использовать его".

Идейный вдохновитель Википедии

Столмен неутомимо борется за свободу людей в цифровом мире. Он вдохновил многих на разработку свободного программного обеспечения и является влиятельной фигурой в интернет-пространстве.

В 2001 году Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер создали Википедию, которая быстро обрела популярность. Однако мало кому известно, что именно Ричард Столмен, основатель движения свободного программного обеспечения, в 1999 году предложил идею веб-энциклопедии, содержимое которой бы распространялось на основе свободных лицензий.

Несмотря на такой активизм Столмена, некоторые из его высказываний и чувство юмора вызывают осуждение фем-активисток. На сайте wikia.org есть страница, которую комьюнити geek feminism посвятили оскорбительным, по их мнению, высказываниям Ричарда Столмена в адрес женщин, людей с трисомией 21 и его шуткам на околосексуальную тематику.

Популярность и награды

Несмотря на популярность и влияние, Ричард Столмен ведет скромный образ жизни странствующего "евангелиста" и "философа" движения свободных программ. Он частый гость технологических событий и конференций, где поднимает такие актуальные темы, как "Свободное программное обеспечение и свобода", "Авторское право против сообщества в эпоху компьютерных сетей", "Свободное цифровое общество" и др.

Деятельность Столмена отмечена многочисленными наградами и почетными докторскими степенями, среди которых награда Грейс Мюррей Гоппер, ACM Software and Systems, награда фонда MacArthur, награда первооткрывателя от EFF, the Electronic Frontier foundation's Pioneer Award, премия Takeda за социальное/экономическое улучшение, а также несколько докторских honoris causa. Также Ричард Столмен получил премию Зала славы Интернета, почетными членами которой являются Винт Серф ("отец интернета"), Тим Бернерс-Ли (изобретатель Всемирной паутины), Линус Торвальдс (создатель Linux).

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Почему Столмен предостерегает от новостей о COVID-19?

Освещение новостей, связанных с мировой пандемией Столмен сравнивает с телевизионными репортажами о террористической атаке 11 сентября, которые по его мнению, психологически травмировали людей, которые находились далеко от места событий. Сегодня отслеживание видеосюжетов и публикаций о COVID-19 в социальных медиа порождает тревожность, промывает мозги и делает людей менее продуктивными с точки зрения профессора Ричарда Столмена. Он советует уделять новостям не более 10 минут в день и только в текстовых медиа, чтобы предотвратить панику.

Во время IT Arena Ричард Столмен поделится своими мыслями относительно такого важного вопроса, как свобода использования технологий и их влияние на нашу приватность. Просматривай информацию о спикере IT Arena 2020 на сайте события.