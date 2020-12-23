В преддверии зимних праздников с 22 декабря по 19 января PlayStation Store проводит большую распродажу своих эксклюзивов и других самых популярных игр для PlayStation со скидками до 50%. По немалым скидкам также можно будет приобрести контроллеры DUALSHOCK 4.

С полным списком предложений можно ознакомиться на официальной странице Новогодней распродажи в PlayStation Store. Обновление игр на распродаже состоится 5 января – в этот день список пополнится скидками на немало других проектов.

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А мы подобрали для вас самые интересные тайтлы, на которые стоит обратить внимание:

Call of Duty: Black Ops Cold War – 1499 гривен (-25%)

FIFA 21 – 1078 гривен (-51%)

Ghost of Tsushima – 1419 гривен (-29%)

NBA 2K21 – 840 гривен (-58%)

The Last of Us: Part II – 1082 гривны (-43%)

Days Gone – 609 гривен (-71%)

Marvel's Avengers – 1000 гривен (-50%)

Assassin's Creed Valhalla – 1329 гривен (-30%)

The Last of Us: Part II (расширенное издание) – 1 363 гривен (-38%);

Ghost of Tsushima – 1 359 гривен (-28%);

Death Stranding – 599 гривен (-68%);

Detroit: Become human – 359 гривен (-65%);

Nioh 2 – 599 гривен (-68%).

Скидки на Игры и аксессуары PlayStation

Также стоит отметить, что с 14 декабря по 3 января специальные цены на игры доступны и в розничных и онлайн магазинах партнеров PlayStation. Не упустите возможность купить самые популярные игровые релизы последних лет для PlayStation 4 со скидкой до -77%.

Кроме распродажи популярных игровых релизов, специальное предложение действует на контроллеры DUALSHOCK 4 (Антрацитовый черный, Синяя волна, Красная лава, Белый ледник, Midnight Blue) – 1 075 грн (-40%) и на Лимитированные издания DUALSHOCK 4 – 1 275 гривен (- 36%).

Также, во время проведения акции, при покупке PlayStation 4 с тремя играми, вы получите второй беспроводной контроллер DUALSHOCK 4 в подарок.

Подробную информацию обо всех предложениях локальной распродажи можно найти на официальной странице PlayStation.