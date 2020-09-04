Мы уже неоднократно сообщали, что напряженная ситуация в Беларуси негативно влияет на развитие бизнеса. Проблемы с интернетом, которые начались еще в день выборов, наносят колоссальный ущерб местным IT-компаниям.

Уже многие из них говорят о том, чтобы перенести офис в другую страну, в том числе и в Украину.

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Как рассказал заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, за время протестов в Украину переехали примерно 4 500 человек.

Около 300 человек – это IT-специалисты, которые переехали работать в нашу страну.

Почему переезжают

Только один день без интернета в Беларуси привел к потере 56,4 миллиона долларов. За трое суток, когда интернет и соцсети практически не работали, экономика Беларуси потеряла около 170 миллионов долларов.

После этого ситуация несколько улучшилась, однако проблемы с интернетом периодически возникают. Также проблемы нанесли удар по имиджу IT-индустрии в стране. Неудивительно, что специалисты хотят переехать.

Почему в Украину

Первый и наиболее очевидный вариант – это близко. Также стоит учесть, что в Украине создали благоприятные условия для переезда белорусов. Любая украинская IТ-компания может пригласить на работу белорусского специалиста. Он должен передать компании только копию паспорта с заверенным переводом и фото.

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Кроме того, министерство расширило квоту на прием на работу 5 тысяч IТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине на протяжении 10 лет.