Сколько Google платят своим работникам: должности и зарплаты
Недавно мы рассказывали, сколько получают работники Facebook. Сейчас в сети появились данные о зарплатах, которые предлагают потенциальным сотрудникам Google.
Данные о зарплатах обнародовало издание Business Insider, передает ain.ua.
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Эту информацию журналисты издания получили из открытых заявок компании на релокейт специалистов в США.
Как известно, Google, как и другие американские компании, должна обнародовать информацию по зарплатам в заявках на получение виз для иностранных сотрудников. Эти данные впоследствии публикует правительство США. На основе этих данных издание проанализировало более 6 тысяч визовых заявок от Google.
Кстати, речь идет о базовой зарплате, то есть здесь не учтены опционы и бонусы.
Сколько зарабатывают в Google
Инженерия и специалисты по данным
- Инженер-программист Google – до 353 тысячи долларов;
- Вице-президент по инжинирингу (Калифорния) – 475 тысяч долларов;
- Инженер-программист (Калифорния) – 100 – 353 тысячи долларов;
- Директор по разработке программного обеспечения надежности сайта (Калифорния) – 389 тысяч долларов;
- Технический менеджер – 182 – 260 тысяч долларов;
- Инженер по конфиденциальности (Калифорния) – 120 – 184 тысячи долларов;
- Инженер (разработка приложений) – 105 – 189 тысяч долларов;
- Ученый-исследователь – 132 – 268 тысяч долларов;
- Специалист по данным – 105 – 200 тысяч долларов;
- Инженер-проектировщик – 93 – 153 тысячи долларов;
- Аналитик данных – 84 – 162 тысячи долларов;
- Аналитическое управление – 92 482 – 128 тысяч долларов;
Аппаратное обеспечение, сети, производство
- Инженер процессорных архитектур (Калифорния) – 124 – 187 тысяч долларов;
- Инженер по аппаратному обеспечению (Калифорния) – 110 – 243 тысячи долларов;
- Инженер по аппаратному обеспечению (Иллинойс) – 93 – 149 тысяч долларов;
- Инженер по надежности оборудования (Калифорния) – 109 – 126 тысяч долларов;
- Сетевой инженер – 81 – 187 тысяч долларов;
- Инженер по оптических сетей (Колорадо) – 116 тысяч долларов;
- Инженер-технолог – 12 – 195 тысяч долларов;
- Инженер-механик – 106 – 124 тысячи долларов;
Продакт-менеджеры
- Продуктовый менеджер – 114 650 – 217 416 долларов;
- Глобальный продакт-лед – 124 – 200 тысяч долларов;
- Менеджер по продукции группы (Калифорния) – 250 тысяч долларов;
- Менеджер по маркетингу продукта – 118 – 234 тысячи долларов;
- Менеджер проекта (Калифорния) – 153 – 204 тысячи долларов;
- Аналитик по продукту (Калифорния) – 85 – 163 тысячи долларов;
UX-дизайн
- UX-дизайнер – 250 тысяч долларов;
- UX-исследователь – 102 – 206 тысяч долларов;
- UX-инженер – 116 – 206 тысяч долларов;
- UX-дизайнер – 120 – 250 тысяч долларов;
- Писатель UX (Калифорния) – 125 тысяч долларов;
- Дизайнер взаимодействия (Interaction designer) – 104 – 233 тысячи долларов;
- Визуальный дизайнер – 123 – 196 тысяч долларов;
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Юридические, деловые и другие вопросы
- Старший юрисконсульт – 303 тысячи долларов;
- Финансовый аналитик – 175 тысяч долларов;
- Старший юрист (Калифорния) – 303 тысячи долларов;
- Корпоративный юрист (Калифорния) – 265 – 290 тысяч долларов;
- Специалист по политике – 149 – 165 тысяч долларов;
- Бизнес-аналитик – 93 – 169 тысяч долларов;
- Деловые операции (Калифорния) – 135 тысяч долларов;
- Операционный аналитик – 114 – 137 тысячи долларов;
- Финансовый аналитик – 100 – 175 тысяч долларов;
- Финансовый менеджер – 184 – 187 тысяч долларов;
- Бухгалтер – 106 – 146 тысяч долларов.