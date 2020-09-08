Недавно мы рассказывали, сколько получают работники Facebook. Сейчас в сети появились данные о зарплатах, которые предлагают потенциальным сотрудникам Google.

Данные о зарплатах обнародовало издание Business Insider, передает ain.ua.

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Эту информацию журналисты издания получили из открытых заявок компании на релокейт специалистов в США.

Как известно, Google, как и другие американские компании, должна обнародовать информацию по зарплатам в заявках на получение виз для иностранных сотрудников. Эти данные впоследствии публикует правительство США. На основе этих данных издание проанализировало более 6 тысяч визовых заявок от Google.

Кстати, речь идет о базовой зарплате, то есть здесь не учтены опционы и бонусы.

Сколько зарабатывают в Google

Инженерия и специалисты по данным

Инженер-программист Google – до 353 тысячи долларов;

Вице-президент по инжинирингу (Калифорния) – 475 тысяч долларов;

Инженер-программист (Калифорния) – 100 – 353 тысячи долларов;

Директор по разработке программного обеспечения надежности сайта (Калифорния) – 389 тысяч долларов;

Технический менеджер – 182 – 260 тысяч долларов;

Инженер по конфиденциальности (Калифорния) – 120 – 184 тысячи долларов;

Инженер (разработка приложений) – 105 – 189 тысяч долларов;

Ученый-исследователь – 132 – 268 тысяч долларов;

Специалист по данным – 105 – 200 тысяч долларов;

Инженер-проектировщик – 93 – 153 тысячи долларов;

Аналитик данных – 84 – 162 тысячи долларов;

Аналитическое управление – 92 482 – 128 тысяч долларов;

Аппаратное обеспечение, сети, производство

Инженер процессорных архитектур (Калифорния) – 124 – 187 тысяч долларов;

Инженер по аппаратному обеспечению (Калифорния) – 110 – 243 тысячи долларов;

Инженер по аппаратному обеспечению (Иллинойс) – 93 – 149 тысяч долларов;

Инженер по надежности оборудования (Калифорния) – 109 – 126 тысяч долларов;

Сетевой инженер – 81 – 187 тысяч долларов;

Инженер по оптических сетей (Колорадо) – 116 тысяч долларов;

Инженер-технолог – 12 – 195 тысяч долларов;

Инженер-механик – 106 – 124 тысячи долларов;

Продакт-менеджеры

Продуктовый менеджер – 114 650 – 217 416 долларов;

Глобальный продакт-лед – 124 – 200 тысяч долларов;

Менеджер по продукции группы (Калифорния) – 250 тысяч долларов;

Менеджер по маркетингу продукта – 118 – 234 тысячи долларов;

Менеджер проекта (Калифорния) – 153 – 204 тысячи долларов;

Аналитик по продукту (Калифорния) – 85 – 163 тысячи долларов;

UX-дизайн

UX-дизайнер – 250 тысяч долларов;

UX-исследователь – 102 – 206 тысяч долларов;

UX-инженер – 116 – 206 тысяч долларов;

UX-дизайнер – 120 – 250 тысяч долларов;

Писатель UX (Калифорния) – 125 тысяч долларов;

Дизайнер взаимодействия (Interaction designer) – 104 – 233 тысячи долларов;

Визуальный дизайнер – 123 – 196 тысяч долларов;

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