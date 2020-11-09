В октябре 2020 года более 300 тысяч украинцев получили доступ к сети 4G. В целом в прошлом месяце операторы подключили к 4G 2497 населенных пунктов, из них в 1146 городах и селах 4G появился впервые.

Такие цифры приводят в Министерстве цифровой трансформации.

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"Благодаря запуску 4G в диапазоне 900 МГц, покрытие скоростным мобильным интернетом мы ускорили вдвое. При поддержке Минцифры мобильные операторы обеспечивают доступом к 4G жителей сельской местности, отдаленных регионов страны", – говорит глава Минцифры Михаил Федоров.

В целом, за время реализации этого проекта (с июля 2020 года) более 4,7 миллиона украинцев получили доступ к 4G (7,7 тыс населенных пунктов). таким образом более 1,5 миллиона украинцев получили впервые доступ к 4G.

В Украине 20 506 городов и сел уже имеют 4G.

Что дальше

В рамках проекта, до 2021 года 4G должен появиться в таких областях:

Черкасской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Харьковской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской областей.

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Таким образом нужно подключить еще 7,3 тысячи населенных пунктов. В Минцифре обещают, что за 3 года 4G смогут пользоваться 95% украинцев.