Американские производители электрокаров отчитались перед Управлением сертификации иностранной рабочей силы в США о зарплатах иностранных специалистов, которые работают по рабочим визам. В ведомстве должны были удостовериться, что иностранцы получают не меньше американцев.

В Сети появилась информацию о заработных платах работников таких компаний как Tesla, Rivian и Nikola. Данные о средних зарплатах некоторых постоянных и временных рабочих за 2020 год опубликовало издание Business Insider.

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Что известно

У Tesla самая маленькая зарплата у специалиста по обеспечению качества – в среднем 93 978 долларов в год. Самую высокую зарплату получает инженер ПО с зарплатой от 150 190 до 169 375 долларов в год.

У Rivian самая скромная средняя зарплата тоже у специалистов по обеспечению качества — 76 667 долларов в год, а больше всего получает старший системный инженер – в среднем 176 667 долларов в год.

Что касается Nikola, то Business Insider опубликовал только зарплату на двух должностях: инженер по аварийной безопасности получает там 95 000 долларов в год, а ведущий инженер-конструктор аккумуляторных модулей — 118 000 долларов в год.