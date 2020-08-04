Сколько стоит взлом Gmail или DDoS-атака: в сети появились расценки хакеров
Исследователи кибербезопасности из Privacy Affairs провели интересное исследование и выяснили, сколько в среднем стоят услуги хакеров. Эти данные взяли в Darknet.
Там есть расценки на взлом аккаунтов в социальных сетях, взлом почты, сказано на сайте Privacy Affairs.
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Хакеры могут предоставить очень широкий перечень услуг:
- клонирование карточек,
- кража PayPal-аккаунта,
- подделка документов в США,
- взлом аккаунта в социальных сетях,
- вирусы
- DDoS-атаки.
Авторы исследования признали, что для рядового пользователя эта информация ничего не значит. Однако, она дает возможность оценить свою безопасность с другой перспективы.
Примеры расценок хакеров:
- клонировать карту Mastercard с PIN – 15 долларов;
- клонировать карту Visa с PIN – 25 долларов;
- украсть данные кредитной карты, с балансом до 1000 долларов – 12 долларов;
- украсть данные кредитной карты, с балансом до 5000 долларов – 20 долларов;
- украсть данные учетной записи PayPal, где есть минимум 100 долларов – 198,56 долларов;
- сделать поддельное водительское удостоверение США – 550 долларов;
- взломать аккаунт в Facebook – 74,5 долларов;
- взломать аккаунт в Instagram – 55,45 долларов;
- взломать профиль в Twitter – 49 долларов;
- взломать профиль в Gmail 155,73 долларов.
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