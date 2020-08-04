Исследователи кибербезопасности из Privacy Affairs провели интересное исследование и выяснили, сколько в среднем стоят услуги хакеров. Эти данные взяли в Darknet.

Там есть расценки на взлом аккаунтов в социальных сетях, взлом почты, сказано на сайте Privacy Affairs.

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Хакеры могут предоставить очень широкий перечень услуг:

клонирование карточек,

кража PayPal-аккаунта,

подделка документов в США,

взлом аккаунта в социальных сетях,

вирусы

DDoS-атаки.

Авторы исследования признали, что для рядового пользователя эта информация ничего не значит. Однако, она дает возможность оценить свою безопасность с другой перспективы.

Примеры расценок хакеров: