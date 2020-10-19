Компания Apple наконец ответила на один из самых актуальных вопросов – сколько обойдется замена дисплейного модуля на новых смартфонах iPhone 12.

Важно, что официальная гарантия Apple, как и у большинства производителей, не распространяется на механические повреждения устройства, сообщает Gizmochina.

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Цена замены стекла

Как рассказали в Apple, стоимость замены экрана iPhone 12 или 12 Pro для негарантийной замены стоит 279 долларов (7 800 гривен) и 321 доллар (почти 9 тысяч гривен) для жителей США.

При этом указанная стоимость не включает работу по ремонту устройства – ее пользователям придется оплачивать отдельно.

Чтобы снизить затраты в случае механического повреждения дисплея смартфона, компания предлагает клиентам программу расширенной гарантии AppleCare +. Она действует в течение двух лет. Ее стоимость составляет 149 долларов (4 200 гривен) для моделей iPhone 12 и 12 Mini и 199 долларов (5 600 гривен) для Pro-версий.

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Эта программа предусматривает, что при разбиении замена фронтальной панели обойдется примерно в 29 долларов (800 гривен).

Сверхпрочное покрытие Ceramic Shield

Напомним, линейка iPhone 12 получила покрытие дисплея Ceramic Shield. По словам производителя, разработка в четыре раза снижает риск повреждений дисплея.

В Apple, в основе Ceramic Shield – стеклокерамика, которая по своим свойствам превосходит и стекло, и керамику. Поэтому, надеемся, повреждений экрана будет меньше.