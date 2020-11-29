Эксперты собрали данные о зарплатах рабочих, работающих в американских стартапах Rivian, Nikola и Canoo, функционирующих в сфере электротранспорта. Правда, удалось собрать информацию о предложении зарплаты кандидатам-иммигрантам.

Как сообщает Business Insider, эти данные компании обязаны раскрывать регулятору американского рынка труда – Управлению сертификации иностранной рабочей силы в США.

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Кстати, согласно законодательству США, зарплаты привлеченных из-за рубежа специалистов не должны отличаться от зарплат сотрудников-американцев. При этом уровень денежного вознаграждения может зависеть только от квалификации самого кандидата.

Поэтому, эксперты собрали данные о зарплатах сотрудников Rivian, Nikola и Canoo за 2020 год.

Указанные цифры – до вычета налогов, туда не входят поощрительные бонусы и другие дополнительные выплаты.

Rivian

Инженер CAD-дизайна – 95 000 долларов

Инженер шасси – 110 000 долларов

Инженер по контролю – 110 000 долларов

Инженер-конструктор – от 113 650 до 120 000 долларов

Инженер производства – 91 500 долларов

Инженер-механик – 105 000 долларов

Инженер по восприятию – от 152 500 до 160 000 долларов

Менеджер по закупкам – 135 000 долларов

Инженер контроля качества – 76 667 долларов

Старший инженер встроенных систем – 170 000 долларов

Старший финансовый аналитик – 124 300 долларов

Старший разработчик ПО – 151 500 долларов

Старший системный инженер – 176 667 долларов

Системный администратор – 153 288 долларов

Инженер по качеству поставок – 87 000 долларов

Инженер систем – 134 013 долларов

Инженер по управлению транспортными средствами – 113 000 долларов

Инженер по тестированию безопасности транспортных средств – 85 500 долларов

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Nikola

Инженер контроля безопасности при столкновении – 95 000 долларов

Ведущий инженер-конструктор аккумуляторных модулей – 118 000 долларов

Canoo