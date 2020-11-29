Сколько зарабатывают работники американских стартапов: зарплаты в цифрах
Эксперты собрали данные о зарплатах рабочих, работающих в американских стартапах Rivian, Nikola и Canoo, функционирующих в сфере электротранспорта. Правда, удалось собрать информацию о предложении зарплаты кандидатам-иммигрантам.
Как сообщает Business Insider, эти данные компании обязаны раскрывать регулятору американского рынка труда – Управлению сертификации иностранной рабочей силы в США.
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Кстати, согласно законодательству США, зарплаты привлеченных из-за рубежа специалистов не должны отличаться от зарплат сотрудников-американцев. При этом уровень денежного вознаграждения может зависеть только от квалификации самого кандидата.
Поэтому, эксперты собрали данные о зарплатах сотрудников Rivian, Nikola и Canoo за 2020 год.
Указанные цифры – до вычета налогов, туда не входят поощрительные бонусы и другие дополнительные выплаты.
Rivian
- Инженер CAD-дизайна – 95 000 долларов
- Инженер шасси – 110 000 долларов
- Инженер по контролю – 110 000 долларов
- Инженер-конструктор – от 113 650 до 120 000 долларов
- Инженер производства – 91 500 долларов
- Инженер-механик – 105 000 долларов
- Инженер по восприятию – от 152 500 до 160 000 долларов
- Менеджер по закупкам – 135 000 долларов
- Инженер контроля качества – 76 667 долларов
- Старший инженер встроенных систем – 170 000 долларов
- Старший финансовый аналитик – 124 300 долларов
- Старший разработчик ПО – 151 500 долларов
- Старший системный инженер – 176 667 долларов
- Системный администратор – 153 288 долларов
- Инженер по качеству поставок – 87 000 долларов
- Инженер систем – 134 013 долларов
- Инженер по управлению транспортными средствами – 113 000 долларов
- Инженер по тестированию безопасности транспортных средств – 85 500 долларов
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Nikola
- Инженер контроля безопасности при столкновении – 95 000 долларов
- Ведущий инженер-конструктор аккумуляторных модулей – 118 000 долларов
Canoo
- Инженер-электрик – от 102 350 до 135 000 долларов
- Инженер-механик – от 124 800 до 156 667 долларов
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