Профильный портал DOU провел очередное исследование рынка зарплат украинских IT-специалистов. Показательным стало существенное снижение количества специалистов без опыта, то есть Junior Software Engineer.

Опрос портал DOU проводил в июне, в нем приняли участие 6448 разработчиков.

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Средняя зарплата

По сравнению с декабрем 2019 года произошли незначительные изменения в зарплатах. К примеру, System Architect сейчас зарабатывает в среднем 5 тысяч долларов, то есть на 200 долларов меньше, чем в декабре 2019. Несколько уменьшилась зарплата и у Senior, Software Engineer – до 3 610 долларов (это на 90 долларов меньше, чем пол года назад).

Сколько зарабатывают программисты / Инфографика: DOU

В то же время зарплата Technical Lead, напротив, выросла на 150 долларов и сейчас составляет 4 150 долларов.

При этом заработная плата в Software Engineer и Junior Software Engineer не изменилась – они получают 2 000 и 700 долларов соответственно.

Зарплаты по городам

Самая высокая средняя зарплата в Киеве. там разработчики получают 2 800 долларов. На втором месте среди самых высоких зарплат 2 города – Львов и Ужгород. А на третьем – Харьков и Одесса со средним показателем 2 100 долларов.

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А вот самую низкую среднюю зарплату получают в Тернополе и Сумах – 1 050 долларов.