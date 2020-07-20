Сфера IT одна из немногих направлений бизнеса, которые понесли меньше всего убытков из-за коронавируса. Как свидетельствует новая статистика, на зарплаты коронакризис тоже не влиял, по крайней мере на доходы тестировщиков.

Об этом свидетельствует свежая статистика профильного ресурса DOU.

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Зарплаты

Как показывает исследование, за последние пол года зарплаты не существенно снизились только у Tech Lead и Middle QA Engineer. Сейчас в среднем по Украине они зарабатывают 3 тысячи долларов и 1 400 долларов соответственно. При этом в декабре 2019 Tech Lead получал на 300 долларов больше, а Middle QA – на 100 долларов больше.



Средняя зарплата тестировщиков в Украине / DOU

При этом Senior QA Engineer получает 2 600 долларов, то есть на 50 долларов больше, по сравнению с декабрем 2019 (2 565 долларов).

При этом зарплата Junior QA Engineer не изменилась, как и в конце прошлого года, так и сейчас они в среднем получают 600 долларов в месяц.

Где зарабатывают больше всего

Самую высокую зарплату получают киевские QA Manager и QA Tech Lead – 3 500 и 3 300 долларов соответственно. А вот самые низкие зарплаты на этих должностях в Харькове – QA Tech Lead зарабатывает 2 500 долларов.Самая высокая зарплата у Junior во Львове – 625 долларов. А самая низкая снова в Харькове – 500 долларов.

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Опрос проводили в июне. В нем приняли участие 1 999 тестировщиков всех уровней и специализаций (Manual, Automation, General, Performance).