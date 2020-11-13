Сервис Skype получил масштабное обновление. Версия Skype 8.66 около недели назад стала доступной бета-тестерам и инсайдерам. А с 12 ноября обновление доступно для обычных пользователей.

Одним из ключевых обновлений стало расширение количества возможных участников группового видеозвонка с 50 до 100, информирует Neowin.

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Как известно, за время пандемии его конкурент Zoom существенно нарастил позиции и отобрал у Skype большой кусок рынка. Поэтому сейчас сервис Microsoft пытается составить конкуренцию китайской платформе для видеоконференций.

Что еще нового

Также Skype 8.66 исправляет несколько неприятных ошибок и недоработок. Например, разработчики решили проблемы с загрузкой файлов, автоматическим переключением языка интерфейса на английский и тому подобное.

Кстати, обновление получили все версии сервиса, в частности мобильные, для ПК и вебверсия. Также обновление доступно на всех ключевых операционных системах.