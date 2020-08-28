Обнародовали внутреннюю переписку инженеров Google. Они были встревожены ситуацией, что корпорация отслеживала переписки пользователей.

Публикации внутренних документов Google обнародовали во время судебного расследования против Google, передает Associated Press.

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Опубликованные внутренние документы ранее были скрыты по просьбе Google. В корпорации считали эту информацию конфиденциальной.

Детали

В документах сказано, что сотрудники жаловались на интерфейс сервисов Google. Они считали, что интерфейс устроен таким образом, чтобы умышленно запутывать пользователей в настройках конфиденциальности.

В общем, инженеры часто писали о том, что корпорация плохо объясняет пользователям условия сбора персональных данных.

"Даже высокопоставленные сотрудники Google не понимают, в каких случаях компания собирает данные о местонахождении", – заявил истец, генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.

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Также в переписке некоторые сотрудники говорили о недовольстве политикой компании и подтверждали сбор информации о пользователях без их согласия.