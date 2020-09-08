Журналист и инсайдер Брэд Самс выложил видео, где впервые можно увидеть внешний вид Xbox Series S – недорогой версии новой консоли Microsoft.

Кроме того, видео с дизайном консоли появилось в Twitter – здесь видно, насколько Series S компактнее чем Series X.

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Данные о внешнем виде консоли подтвердил инсайдер и аналитик азиатского рынка Даниэл Ахмад – он рассказал, что Series S лишилась дисковода. А журналисты Windows Central отметили, что Xbox Series S будет стоить 299 долларов (8311 гривен), а Series X – 499 (13 871) долларов и обе системы поступят в продажу 10 ноября.

Вид новой Xbox Series S:

Когда покажут новую консоль Microsoft

Ожидается, что официальный анонс младшего Xbox нового поколения состоится на пресс-конференции Xbox в Токио в рамках Tokyo Game Show. Ранее в сети появились фото геймпада от новых Xbox – он будет также совместим с Xbox One, Windows 10, iOS и Android.

Фото нового геймпада Xbox: