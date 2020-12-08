Ежегодно в декабре Google Украина подводит итоги самых популярных запросов. Все самые популярные запросы разбили на разные категории. Словом года в Google вполне ожидаемо стал "коронавирус".

Самые популярные запросы украинцев в Google Украине озвучили во время специальной презентации за которой следил и 24 канал.

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Большинство запросов так или иначе касались темы пандемии коронавируса. С этой темой перекликались и популярные покупки 2020 года.

Самые популярные запросы 2020 года

Также в рейтинге "слово года" попали запросы "Холостячка". Именно эта программа возглавила другой рейтинг "шоу года". Ну и традиционно, украинцы активно искали информацию о праздниках.

Коронавирус,

Коронавирус рекомендации,

Выборы в США,

Google Classroom,

Симптомы коронавируса,

На урок,

Холостяк,

Праздники 2020,

Карантин в Украине,

Zoom.

Покупка года

Больше всего в интернете украинцы искали медицинскую маску. Также украинцы искали информацию о таких медицинских аксессуарах как пульсоксиметры и респираторы.

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Весь рейтинг покупок года выглядит следующим образом: