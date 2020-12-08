Слово года в Украине: что наиболее активно искали в Google
Ежегодно в декабре Google Украина подводит итоги самых популярных запросов. Все самые популярные запросы разбили на разные категории. Словом года в Google вполне ожидаемо стал "коронавирус".
Самые популярные запросы украинцев в Google Украине озвучили во время специальной презентации за которой следил и 24 канал.
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Большинство запросов так или иначе касались темы пандемии коронавируса. С этой темой перекликались и популярные покупки 2020 года.
Самые популярные запросы 2020 года
Также в рейтинге "слово года" попали запросы "Холостячка". Именно эта программа возглавила другой рейтинг "шоу года". Ну и традиционно, украинцы активно искали информацию о праздниках.
- Коронавирус,
- Коронавирус рекомендации,
- Выборы в США,
- Google Classroom,
- Симптомы коронавируса,
- На урок,
- Холостяк,
- Праздники 2020,
- Карантин в Украине,
- Zoom.
Покупка года
Больше всего в интернете украинцы искали медицинскую маску. Также украинцы искали информацию о таких медицинских аксессуарах как пульсоксиметры и респираторы.
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Весь рейтинг покупок года выглядит следующим образом:
- Медицинская маска,
- Пульсометр,
- Респиратор,
- iPhone 12
- Антисептик,
- Глицерин,
- Парацетамол,
- Картина по номерам,
- Кварцевая лампа,
- Кислородный концентратор.
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