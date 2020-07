В конце июня Microsoft выпустила бесплатный программный инструмент для восстановления удаленных файлов – Windows File Recovery (WINFR). Программа поможет восстановить случайно удаленные важные файлы. Рассказываем как это сделать

Как отмечает 24 канал, утилита работает только с ОС Windows 10 версии 2004 года (build 19041 или старше), причем у нее нет графического интерфейса, нужно использовать командную строку. Для полноценной работы WINFR (winfr.exe) также лучше запускать с правами администратора. WINFR не поддерживает сетевые и облачные хранилища.

Интересно США запретили продавать Windows и iPhone российским военным и полиции

На что способна Windows File Recovery

WINFR поддерживает:

HDD, SSD ( есть ограничения из-за использования TRIM), внешние USB-диски и карты памяти;

файловые системы: NTFS, FAT, exFAT и ReFS;

различные типы файлов, в том числе JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office (doc / xlsx), MP3, MP4, ZIP и другие.

Windows File Recovery может работать в трех режимах – Default (используется Master File Table), Segment (только для NTFS), и Signature (поиск по сигнатурам файлов, это рекомендованный Microsoft режим при восстановлении данных с внешнего устройства хранения).

Подробная инструкция по утилите WINFR доступна на портале Microsoft.

Примеры команд WINFR в режиме Default

Папки для восстановления данных нужно создавать заранее, WINFR их не создает):

восстановление определенного файла с диска C: в отдельную директорию на диске D:

winfr C: E: /n \Users\ \Documents\QuarterlyStatement.docx

восстановление файлов с расширением jpeg и png из папки "Изображения" в отдельную директорию на диске D:

winfr C: D: /n \Users\ \Pictures\*. JPEG / n \Users\ \Pictures\*. PNG

восстановления папки "Документы" в отдельную директорию на диске D:

winfr C: D: /n \Users\ \Documents\

Примеры команд WINFR в режем Segment (/r):

восстановление файлов с расширением PDF и DOCX с диска С: в отдельную директорию на диске D:

winfr C: E: /r /n * .pdf /n * .docx \Documents\

восстановление любого файла со словом invoice в имени на диске С: в отдельную директорию на диске D: (используются символы-шаблоны):

winfr C: E: /r /n * invoice *

Примеры команд WINFR в режем Signature (/x):

восстановление файлов с расширением JPEG (jpg, jpeg, jpe, jif, jfif, jfi) с диска С: в отдельную директорию на диске D:

winfr C: D: /x /y: JPEG, PNG

восстановление файлов с расширением ZIP (zip, docx, xlsx, ptpx и другие) с диска С: в отдельную директорию на диске D:

winfr C: D: \RecoveryTest /x /y: ZIP

Важно Обязательное "массовое" обновление Windows 10 замедляет компьютеры: решение проблемы

К тому же энтузиасты на портале ghacks.net также опубликовали инструкцию по использованию Windows File Recovery, где описали основные моменты работы инструмента.

Оказывается, что, например, в WINFR процесс сканирования достаточно медленный, хотя это зависит от объема и содержания дискового накопителя, а после завершения процесса восстановления можно сразу посмотреть восстановленные файлы в Проводнике. В процессе своей работы WINFR создает log-файл с подробной информацией о сохраненном файле.