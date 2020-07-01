После перехода компьютеров Mac на ARM-процессоры, они смогут запускать любые мобильные приложения, доступные на iOS. Согласно новой инсайдерской информации, это может работать и в обратном направлении. Так, стало известно, что Apple работает над возможностью запуска десктопной операционной системы macOS на iPhone.

Автором утечки стал пользователь под ником Mauri QHD, который поделился информацией в своем твиттере.

К теме Apple представила собственные ARM-процессоры Silicon: какие гаджеты получат новые чипы

По его словам, Apple разработала несколько прототипов iPhone с фирменными ARM-процессорами Apple Silicon, работающих под управлением macOS. В теории это позволяет подключить к смартфону клавиатуру и монитор, получив таким образом полноценный компьютер с десктопной ОС.

iPhone with MacOS



Apple working on Linda/Dex type of prototypes

the software work on it is insane

i cant even tell you how excited they are about the whole thing



im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) June 26, 2020

Как параллели, инсайдер привел решение Samsung DeX и Razer Linda, которые способны превращать смартфон в десктопный компьютер с использованием портативной док-станции.

Стоит отметить, что и у самой Apple есть патенты на подобные решения. Например, ниже приведено изображение ноутбука, где смартфон выступает в роли тачпада и всех "мозгов".



Решение позволяет использовать смартфон как полноценный ПК

Впрочем, пока это лишь слухи, но переход всех устройств Apple на единую архитектуру действительно делает возможным запуск не только iOS, но и macOS на iPhone. То же самое касается и планшетов iPad.