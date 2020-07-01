Слухи: Apple тестирует запуск десктопной macOS на iPhone
После перехода компьютеров Mac на ARM-процессоры, они смогут запускать любые мобильные приложения, доступные на iOS. Согласно новой инсайдерской информации, это может работать и в обратном направлении. Так, стало известно, что Apple работает над возможностью запуска десктопной операционной системы macOS на iPhone.
Автором утечки стал пользователь под ником Mauri QHD, который поделился информацией в своем твиттере.
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По его словам, Apple разработала несколько прототипов iPhone с фирменными ARM-процессорами Apple Silicon, работающих под управлением macOS. В теории это позволяет подключить к смартфону клавиатуру и монитор, получив таким образом полноценный компьютер с десктопной ОС.
Как параллели, инсайдер привел решение Samsung DeX и Razer Linda, которые способны превращать смартфон в десктопный компьютер с использованием портативной док-станции.
Стоит отметить, что и у самой Apple есть патенты на подобные решения. Например, ниже приведено изображение ноутбука, где смартфон выступает в роли тачпада и всех "мозгов".
Решение позволяет использовать смартфон как полноценный ПК
Впрочем, пока это лишь слухи, но переход всех устройств Apple на единую архитектуру действительно делает возможным запуск не только iOS, но и macOS на iPhone. То же самое касается и планшетов iPad.