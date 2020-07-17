Программная обработка фотографий давно стала стандартом для большинства смартфонов. Умные алгоритмы способны на лету "подтянуть" баланс цвета, экспозицию, резкость и даже тон кожи. Но вскоре владельцы Android-гаджетов могут столкнуться с неожиданными изменениями.

По данным сетевых информаторов, в новой версии мобильной операционки Google планирует отказаться от цифровых фильтров по умолчанию.

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Какие изменения ждут пользователей

Главный редактор ресурса XDA-Developers Мишал Рахман опубликовал фрагмент документа, связанного с особенностями Android 11. Если верить утечке, Google вскоре заставит производителей смартфонов перенастраивать камеры своих устройств таким образом, чтобы любые "улучшители" были отключены по умолчанию, а ретушь пользователь мог провести только вручную с помощью применения фильтров. Судя по тексту нового положения, гаджеты должны обеспечивать "реальное состояние кожи, цвета и геометрии лица владельца".

Пользователей Android 11 ждут изменения

С учетом привычной практики, при которой аппараты долгое время "приучали" владельцев к автоматической постобработке, покупатели новых смартфонов на Android 11 могут почувствовать падение качества съемки по сравнению, например, с iPhone, где бьютификация селфи включена по умолчанию.

Причины, по которым Google планирует внести соответствующую модификацию в новую версию Android, источник не сообщает. Кроме того пока окончательно неизвестно откажется ли Google от постобработки фотографий по умолчанию в новой версии операционки.