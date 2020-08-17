После объявления компанией Mozilla о сокращении штата сотрудников и смене приоритетов разработки программного обеспечения судьба популярного браузера Firefox оказалась под вопросом. Но похоже, что в краткосрочной перспективе пользователям можно не волноваться – сразу несколько сетевых источников сообщили о подписании софтмейкером нового партнерского договора с компанией Google.

По данным techspot, в рамках договора о сотрудничестве Mozilla гарантирует, что Google останется поисковиком по умолчанию для Firefox в ряде регионов мира, включая США.

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Эта коллаборация, по мнению аналитиков, обеспечит разработчикам браузера стабильную финансовую поддержку как минимум на ближайшие три года – именно о таком сроке сделки сообщает источник.

Хотя сами представители компании не рассказывают, какая сумма в соглашении фигурирует, инсайдеры сообщили изданию The Register, что Mozilla будет получать по условиям указанного соглашения от 400 до 450 миллионов долларов ежегодно – до 2023-го включительно.



По слухам, Mozilla и Google заключили соглашение сроком на три года

Ранее генеральный директор Mozilla Corporation Митчелл Бейкер, объявляя о реорганизации, сказал, что компанию ждет множество нововведений уже в текущем году, несмотря на увольнение значительного числа разработчиков.