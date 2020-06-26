Компания Huami (дочерняя компания Xiaomi) выпустила обновление для своих фирменных умных часов Amazfit GTR и Amazfit GTS. Новая версия прошивки принесла новые функции для девайсов.

Как передает Tizenhelp, одной из таких функций станет возможность мониторинга не только ночного, но и дневного сна.

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Детали

Функцией отслеживания ночного сна уже никого не удивишь. Большинство современных умных часов и фитнес-трекеров могут мониторить сон. Эту долгожданную функцию даже получают часы Apple Watch.



Amazfit GTR получил оригинальную функцию / appstudio.org

Поэтому в Huami решили пойти еще дальше и решили научить свои девайсы следить за дневным сном. Такая функция будет работать при условии, что сон в течение дня продолжается более 20 минут.

Когда заработает услуга

Обновление для прошивки получило номера сборников 1.3.5.77 и 0.0.9.12 для Amazfit GTR и Amazfit GTS соответственно. Поэтому пользователи по всему миру уже начали их получать. Для этого надо обновить фирменное приложение и подключить часы к смартфону.