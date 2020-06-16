Умные часы могут быть доступными. Модель Fobase Air Pro имеет очень много полезных разумных функций. При этом цена очень удивляет, ведь стоят часы как стандартный фитнес-трекер.

Как передает Mobiltelefon, смарт-часы Fobase Air Pro можно приобрести на Aliexpress.

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Чем интересен

Fobase Air Pro оснащен датчиком VC31, который обеспечивает постоянный мониторинг сердечного ритма. Кроме того, часы могут измерить давление и уровень кислорода в крови. Также они определяют температуру тела, что сейчас особенно актуально.

Fobase Air Pro очень напоминают Apple Watch / mobiltelefon

Хранить и контролировать измерения можно с помощью мобильного приложения Gloryfit. Кроме того, умные часы Fobase Air Pro получили функцию мониторинга сна, 7 спортивных режимов, шагомер, полную поддержку сообщений, дистанционное управление камерой и тому подобное.

Устройство имеет цельнометаллический корпус, цветной 1,54-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240 x 240 пикселей.

Устройство работает на базе процессора RK8762C. Емкость аккумулятора – 200 мАч, который обеспечит до 15 дней работы.

Цена

Ну и самое приятное. Сейчас Fobase Air Pro можно приобрести за 30 долларов (800 гривен).