В смарт-часы Garmin добавили новую функцию наблюдения за беременностью
Компания Garmin сообщила, что в ее смарт-часах стала доступна функция наблюдения за беременностью. Она позволит будущим мамам фиксировать характеристики беременности вместе с показателями здоровья и физической активности.
С помощью программы Garmin Connect и совместимых смарт-часов Garmin будущие мамы смогут следить за ходом беременности и записывать ее показатели, отслеживать движения малыша, создавать напоминания, еженедельно получать полезную информацию и советы по питанию, весу и спортивных нагрузках, рассказали на официальном сайте продукта.
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Возможности и характеристики
- После ввода даты предстоящих родов можно отслеживать развитие беременности, включая размеры малыша.
- Предоставление информации о возможных симптомах.
- Рекомендаций по упражнениям и питанию.
- Еженедельные рекомендации по набору веса.
- Напоминание, например, выпить воды или выполнить упражнения.
- Добавление заметок об изменениях в теле.
- Просмотр с помощью программы Pregnancy Tracking Connect IQ течения беременности, движений ребенка, уровня содержания сахара в крови.
- Краткая сводка информации, введенной пользователем в течение 4 недель.
- Конфиденциальная передача информации.
- Приложение Contraction Timer Connect IQ позволяет будущим мамам и людям, присутствующим при родах, отслеживать продолжительность и частоту схваток.
- Предупреждение о частоте пульса во время спортивных занятий.
- Корректировка количества выпиваемой воды.
Новые функции доступны на большинстве моделей часов Garmin, включая серии устройств Venu, vívoactive, Forerunner и fēnix; загрузка выполняется через магазин Connect IQ.
Смотрите демонстрацию возможностей новой функции: видео
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