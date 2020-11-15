Компания Garmin сообщила, что в ее смарт-часах стала доступна функция наблюдения за беременностью. Она позволит будущим мамам фиксировать характеристики беременности вместе с показателями здоровья и физической активности.

С помощью программы Garmin Connect и совместимых смарт-часов Garmin будущие мамы смогут следить за ходом беременности и записывать ее показатели, отслеживать движения малыша, создавать напоминания, еженедельно получать полезную информацию и советы по питанию, весу и спортивных нагрузках, рассказали на официальном сайте продукта.

Интересно Apple Watch поможет бороться с ночными кошмарами: как будет работать функция

Возможности и характеристики

После ввода даты предстоящих родов можно отслеживать развитие беременности, включая размеры малыша.

Предоставление информации о возможных симптомах.

Рекомендаций по упражнениям и питанию.

Еженедельные рекомендации по набору веса.

Напоминание, например, выпить воды или выполнить упражнения.

Добавление заметок об изменениях в теле.

Просмотр с помощью программы Pregnancy Tracking Connect IQ течения беременности, движений ребенка, уровня содержания сахара в крови.

Краткая сводка информации, введенной пользователем в течение 4 недель.

Конфиденциальная передача информации.

Приложение Contraction Timer Connect IQ позволяет будущим мамам и людям, присутствующим при родах, отслеживать продолжительность и частоту схваток.

Предупреждение о частоте пульса во время спортивных занятий.

Корректировка количества выпиваемой воды.

Новые функции доступны на большинстве моделей часов Garmin, включая серии устройств Venu, vívoactive, Forerunner и fēnix; загрузка выполняется через магазин Connect IQ.

Смотрите демонстрацию возможностей новой функции: видео