Молодой китайский бренд Realme уже известен своими доступными смартфонами. В конце мая компания выпустила недорогие смарт-часы Realme Watch.

Интересно, что свежее обновление умных часов принесло поддержку украинского, русского, польского, французского, немецкого, итальянского и испанского языков, передает Gsmarena.

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Что еще добавили

Кроме того, свежая прошивка добавила в Realme Watch улучшение управления сообщениями. Отныне девайс сможет отображать до 10 сообщений в списке, вместо одного, как было до обновления.

Также после обновления часы могут отправлять уведомления о слишком низком или слишком высоком показателе пульса. Также девайс умеет определять уровень кислорода в крови и сохранять его в виде истории.



Обновление Realme Watch / Скриншот

Улучшили разработчики и режим "Не беспокоить", который сейчас получил настройки продолжительности. Кроме того, изменения коснулись и некоторых элементов интерфейса.

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Realme Watch в Украине

Пока умные часы не поступили в продажу в Украине. Но пользователи уже могут оформить предзаказ. Цена девайса на нашем рынке тоже пока не объявлена. В Европе Realme Watch оценили в 55 евро (1 600 гривен).