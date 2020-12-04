Умные часы Xiaomi Mi Watch получили обновление программного обеспечения, которое принесло много новых функций. Также апдейт исправил и несколько ошибок.

Новые функции включают поддержку обнаружения дневного сна, функцию, которую компания анонсировала ранее, информирует Igeekphone.

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Новые функции

Среди нововведений, которые получили пользователи Xiaomi Mi Watch, можно выделить следующие:

Мониторинг сердечного ритма: новое напоминание о ненормальном сердечном ритме

Новое приложение для обнаружения шума

Новый ночной интеллектуальный режим энергосбережения

Несколько установленных циферблатов

Также разработчики оптимизировали синхронизацию данных, повысили скорость распознавания прикосновений, улучшили чувствительность экрана и реализовали ряд других улучшений.

Напомним, Xiaomi Mi Watch выпустили в 2019 году. Это первые часы компании с 1,78-дюймовым квадратным HD-экраном AMOLED. Девайс оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 3100 4G, динамиком, а также модулем NFC.