Xiaomi презентовала новый умный часы Mi Watch в конце 2019 года. Сейчас он получил очередное обновление. Помимо исправления ошибок, апдейт расширил список функций аксессуара.

В частности, Xiaomi Mi Watch может помочь своему владельцу выработать полезные привычки, передает Gizmochina.

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Что нового

С обновлением пользователи Xiaomi Mi Watch получат специальные напоминания в одной из выбранных категорий:

чаще пить воду,

ложиться спать вовремя,

не пропускать завтрак,

звонить родителям.

В общем, в новой версии будет предусмотрено 16 таких сценариев.

Еще одна полезная функция – удаленное управление камерой. Обновление также содержит новые голосовые и вибрационные напоминания во время тренировок, информирующие о пройденном расстоянии, потраченном времени, частоте пульса и тому подобное.

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Обновления коснутся и фирменного приложения Himalaya для Mi Watch, расширив функции трекера сна и оставив синхронизацию контента между девайсом и смартфоном.